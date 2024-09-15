Богатейший красноярец продает за полмиллиарда землю недалеко от дома мэра Логинова

Posted 15 сентября, 12:41
Published 15 сентября, 12:41
Modified 16 сентября, 06:56
Updated 16 сентября, 06:56
Такое объявление опубликовано на «Авито». Территория находится у Славянского микрорайона в Октябрьском районе. Площадь составляет 8,87 гектара. Ориентировочно земля находится между улицами Калинина и Асеева.
В описании сказано, что «участок правильной прямоугольной формы с красивым панорамным видом на город» и относится к категории земель с разрешенным использованием «зоны делового, общественного и коммерческого назначения».
Сообщается, что земля находится в собственности у одного владельца.
До этого земля находилась в федеральной собственности. Как пишет Ngs24.ru, в 2020 госкомпания «Дом.рф» продавала участок за 25,9 миллиона рублей, но желающих не нашлось. Тогда вид разрешенного использования земли был указан как «строительство автодрома».
В 2021 году аукцион провели снова, в нем поучаствовал и победил бизнесмен Николай Хапков, предложивший 20,4 миллиона. В 2022 году он просил перевести этот участок в зону жилой застройки, но ему отказали.
«Проспект Мира» включал Хапкова в топ богатейших красноярцев. Ему и его компаниям принадлежат речной вокзал Красноярска и другие объекты. По данным сервиса «Спарк», он являлся совладельцем 54 организаций, которые занимаются арендой, строительством, добычей, торговлей. Часть из них больше не действуют.