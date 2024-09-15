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Posted 15 сентября, 12:41

Published 15 сентября, 12:41

Modified 16 сентября, 06:56

Updated 16 сентября, 06:56

Богатейший красноярец продает за полмиллиарда землю недалеко от дома мэра Логинова

Богатейший красноярец продает за полмиллиарда землю недалеко от дома мэра Логинова

15 сентября 2024, 12:41
Фото: avito.ru/krasnoyarsk
В Красноярске за 500 миллионов рублей выставили на продажу огромный участок.

Такое объявление опубликовано на «Авито». Территория находится у Славянского микрорайона в Октябрьском районе. Площадь составляет 8,87 гектара. Ориентировочно земля находится между улицами Калинина и Асеева.

В описании сказано, что «участок правильной прямоугольной формы с красивым панорамным видом на город» и относится к категории земель с разрешенным использованием «зоны делового, общественного и коммерческого назначения».

Фото: avito.ru/krasnoyarsk/

Сообщается, что земля находится в собственности у одного владельца.

До этого земля находилась в федеральной собственности. Как пишет Ngs24.ru, в 2020 госкомпания «Дом.рф» продавала участок за 25,9 миллиона рублей, но желающих не нашлось. Тогда вид разрешенного использования земли был указан как «строительство автодрома».

В 2021 году аукцион провели снова, в нем поучаствовал и победил бизнесмен Николай Хапков, предложивший 20,4 миллиона. В 2022 году он просил перевести этот участок в зону жилой застройки, но ему отказали.

«Проспект Мира» включал Хапкова в топ богатейших красноярцев. Ему и его компаниям принадлежат речной вокзал Красноярска и другие объекты. По данным сервиса «Спарк», он являлся совладельцем 54 организаций, которые занимаются арендой, строительством, добычей, торговлей. Часть из них больше не действуют.

  • Рядом с продаваемой землей находится коттеджный поселок Славянский, где живет глава Красноярска Владислав Логинов. Ранее мэра обвинили в ремонте дороги до ворот своего коттеджа. В мэрии тогда заявили, что единственную подъездную дорогу в микрорайон и водопровод начали ремонтировать после многочисленных обращений в адрес депутатов, надзорных инстанций и органов власти.
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#Город#Красноярск#Владислав Логинов#Земля#Октябрьский район#Продажа#Авито#Участок#Николай Хапков
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