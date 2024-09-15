Что говорит красноярский врач, которого лишили гражданства за уклонение от армии

Врачу выдали повестку, он начал сдавать анализы, но, по его словам, сперва не успел все доделать, затем он сидел с больным ребенком, пока его жена-студентка проходила практику, после заболел сам. Позже мужчине исполнилось 27 лет, и он на тот момент уже не подлежал призыву.