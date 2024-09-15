Что говорит красноярский врач, которого лишили гражданства за уклонение от армии

Posted 15 сентября, 13:50
Published 15 сентября, 13:50
Modified 15 сентября, 13:55
Updated 15 сентября, 13:55
Как ранее сообщили в полиции, в 2018 года году мужчина 1996 года рождения получил российское гражданство по действующему на тот момент закону. Но, как заявили в ведомстве, он не прошел военную или альтернативную гражданскую службу. Против него возбудили уголовное дело об уклонении от службы (328 УК РФ).
В мае 2024 года Железнодорожный районный суд осудил мужчину и назначил ему штраф в размере 60 тысяч рублей. После вступления приговора в силу полицейские решили лишить его гражданства и изъять паспорт. Полицейские «обеспечивают контроль за выездом мужчины за пределы РФ».
Как позже выяснилось, гражданства лишили Мирзомухаммада Каримова — врача-реаниматолога Красноярской БСМП.
Из опубликованного приговора следует, что летом 2022 года Каримов окончил Красноярский медицинский университет и стал работать врачом. В 2023 году отдел кадров больницы потребовал от Каримова встать на воинский учёт.
Врачу выдали повестку, он начал сдавать анализы, но, по его словам, сперва не успел все доделать, затем он сидел с больным ребенком, пока его жена-студентка проходила практику, после заболел сам. Позже мужчине исполнилось 27 лет, и он на тот момент уже не подлежал призыву.
В разговоре с Sibnovosti.ru Мирзомухаммад Каримов сказал, что не считает, что его ждет депортация. Врач сказал, что хочет оспорить решение, и добавил, что у него есть второй паспорт.
«Я хочу апелляцию подать. Кто сказал, что меня выдворяют? Не было такого еще. То, что у меня забрали паспорт, это не означает, что меня выдворяют и что я не могу снова зайти и на территории России быть. У меня второй паспорт есть. У меня двойное гражданство. Я сейчас живу по этому паспорту».
Врач хочет остаться в России. В полиции в разговоре с журналистами сказали, что российский паспорт уже изъят.
В 2023 году в России обновили закон о лишении приобретенного гражданства. Список уголовных статей, из-за которых могут изъять паспорт и потребовать уехать из страны, составляет 60 пунктов, среди них дискредитация армии, диверсия, действия, угрожающие национальной безопасности.