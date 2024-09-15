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Posted 15 сентября, 05:12

Published 15 сентября, 05:12

Modified 15 сентября, 05:32

Updated 15 сентября, 05:32

Красноярец на самокате катал сына на спине. Сервис оштрафовал его и заблокировал

Красноярец на самокате катал сына на спине. Сервис оштрафовал его и заблокировал

15 сентября 2024, 05:12
В Красноярске оштрафовали мужчину, который ехал на электросамокате с ребенком на спине.

Случай произошел в конце августа. Очевидец снял видео и опубликовал в группе «ЧП Красноярск».

Видео: vk.com/kraschp.

Полицейские нашли мужчину с видео. Красноярец сказал, что хотел покатать сына и не подумал, что это опасно.

Полиция привлекла отца к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и неисполнение родительских обязанностей (часть 2 статьи 12.29 КоАП РФ и часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ).

Кроме этого, сама кикшеринговая компания «МТС Юрент» заблокировала краснояцу аккаунт и оштрафовала его на 5 тысяч рублей.

  • В России сервис «Яндекс Go» впервые оштрафовал на 100 тысяч рублей пользователя, который передал электросамокат детям. Поводом стало обращение очевидца, который сфотографировал трех подростков во время поездки и пожаловался в службу поддержки.
#Видео#Город#Люди#Общество#ПДД#Полиция#Электросамокаты#Штраф#Самокат#Кикшеринг
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