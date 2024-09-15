Красноярец на самокате катал сына на спине. Сервис оштрафовал его и заблокировал

Posted 15 сентября, 05:12
Published 15 сентября, 05:12
Modified 15 сентября, 05:32
Updated 15 сентября, 05:32
Полицейские нашли мужчину с видео. Красноярец сказал, что хотел покатать сына и не подумал, что это опасно.
Полиция привлекла отца к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и неисполнение родительских обязанностей (часть 2 статьи 12.29 КоАП РФ и часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ).
Кроме этого, сама кикшеринговая компания «МТС Юрент» заблокировала краснояцу аккаунт и оштрафовала его на 5 тысяч рублей.