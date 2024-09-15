Красноярцам рассказали, как продлить себе отдых в 2025 году

Posted 15 сентября, 04:48
Published 15 сентября, 04:48
Modified 15 сентября, 04:50
Updated 15 сентября, 04:50
Юрист SuperJob Александр Южалин сообщил, что 11 сентября власти подписали производственный календарь со всеми праздничными и выходными днями. Это значит, что уже известны все нерабочие дни следующего года и понятно, в какие месяцы можно взять дополнительные дни и устроить более продолжительный отпуск.
В месяце, на который выпадает несколько выходных дней подряд, многие стараются взять еще дополнительные дни и тем самым продлить себе каникулы. В 2025 году такими месяцами будут:
Юрист рассказал, что получить дополнительные дни отдыха можно:
Но стоит учесть, что использование дней отпуска в эти месяцы может быть не очень выгодным в плане финансов.
Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск. Стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться.
Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней. Получается, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня.
В месяцы, где мало рабочих дней, может быть не очень выгодно уходить в отпуск, так как стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И наоборот: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск в этот месяц.