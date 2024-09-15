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Posted 15 сентября, 04:48

Published 15 сентября, 04:48

Modified 15 сентября, 04:50

Updated 15 сентября, 04:50

Красноярцам рассказали, как продлить себе отдых в 2025 году

Красноярцам рассказали, как продлить себе отдых в 2025 году

15 сентября 2024, 04:48
Фото: prmira.ru
Эксперт рассказал, как увеличить свой отдых в 2025 году.

Юрист SuperJob Александр Южалин сообщил, что 11 сентября власти подписали производственный календарь со всеми праздничными и выходными днями. Это значит, что уже известны все нерабочие дни следующего года и понятно, в какие месяцы можно взять дополнительные дни и устроить более продолжительный отпуск.

Фото: vk.com/mintrudrf

В месяце, на который выпадает несколько выходных дней подряд, многие стараются взять еще дополнительные дни и тем самым продлить себе каникулы. В 2025 году такими месяцами будут:

  • январь: если взять дополнительные дни отдыха на 9 и 10 января, можно отдыхать две недели подряд (с 30 декабря по 12 января);
  • май: если взять три дополнительных дня отдыха (5, 6 и 7), можно отдыхать 11 дней подряд;
  • июнь: если взять три дополнительных дня отдыха (9, 10 и 11), можно отдыхать 9 дней подряд;
  • ноябрь: если взять три дополнительных дня отдыха (5, 6 и 7), можно отдыхать 8 дней подряд.

Юрист рассказал, что получить дополнительные дни отдыха можно:

  • Если накопились отгулы. Например, работник отработал в выходной или праздничный день и вместо повышенной оплаты попросил другой день отдыха. Или если работник получил дополнительный выходной, работая сверхурочно.
  • Если работник является донором и сдает кровь, у него есть право на дополнительный выходной день, который он может использовать по своему усмотрению.
  • Если работник имеет право на дополнительные оплачиваемые выходные дни (например, является родителем ребенка инвалида).
  • Если использовать отпуск. На эти дни можно взять ежегодный отпуск или отпуск без сохранения зарплаты. В обоих случаях нужно договариваться с работодателем.

Но стоит учесть, что использование дней отпуска в эти месяцы может быть не очень выгодным в плане финансов.

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск. Стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться.

Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней. Получается, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня.

В месяцы, где мало рабочих дней, может быть не очень выгодно уходить в отпуск, так как стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И наоборот: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск в этот месяц.

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