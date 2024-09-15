Красноярцам рассказали, как продлить себе отдых в 2025 году

В месяцы, где мало рабочих дней, может быть не очень выгодно уходить в отпуск, так как стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И наоборот: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск в этот месяц.