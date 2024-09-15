«Кусок головы оторван». В Красноярске произошла страшная авария со столбом

Posted 15 сентября, 10:17
Published 15 сентября, 10:17
Modified 15 сентября, 11:36
Updated 15 сентября, 11:36
ДТП случилось днем 14 сентября у конечной остановки автобусов в районе улиц 60 лет Образования СССР и Петрушина.
В группе «ЧП Красноярск» опубликовали видео с места. На кадрах видно разбитую машину, врезавшуюся в столб, рядом неподвижно лежит человек в крови. Неподалеку стоит еще одна поврежденная машина.
Слышен и разговор очевидцев. Один из них говорит по телефону: «У человека кусок от головы и уха оторван». Другой говорит: «У него череп проломлен».
Очевидец рассказала в соцсетях, что проезжала место ДТП еще до приезда спецмашин. Пострадавший мужчина был жив.
«Один человек на земле лежал, вокруг народ был, его, видать, вытащили из машины, которая в столб влетела, помощь оказывали. Дышал, живой. Больше пострадавших не видели. Чуть позже скорая подъехала и стала грузить к себе его.
По поводу того, что случилось, две машины пострадали. Одна в столб прямо и ещё одна. А сама траектория полëта машин вот непонятна… И, да, вторая, получается, ехала с дороги по 60 лет в сторону конечки и как-то залетела через бордюр, и проехалась по ëлочкам. А вот как встретились с другой, которая в столбе, непонятно».
В ГАИ сообщили «Проспекту Мира», что 43-летний водитель «Рено» перестраивался и врезался в «БМВ». В результате удара автомобиль «Рено» въехал в фонарный столб, «БМВ» — в бордюр.
Водителя «Рено» доставили в больницу. В каком он состоянии — неизвестно.
20-летний водитель BMW не пострадал, но он никогда не получал права.
Местные жители пишут в соцсетях, что это аварийное место. Некоторые предложили установить там светофор или лежачего полицейского.
«И поддержу по поводу хотя бы лежачего полицейского в этом месте! Ну неужели не видно очевидного, что дорогу спокойно не перейти людям! Уже писала сюда гневный пост, чтобы уважаемые водители сбавляли скорость перед приближением к этому пешеходному переходному. Но что мертвому припарка! Если первый ряд остановится, чтобы пропустить, второй ряд летит! Приходится ребенка каждый раз переводить через дорогу, ибо это капец как небезопасно в этом месте».
Еще одна красноярка написала, что ее там несколько раз чуть не сбили, но на ситуацию не обращают внимания.
«На этом пешеходном переходе меня несколько раз чуть не сбили, писала в службы, чтобы поставили камеры. Ничего не делают, всем все равно, летят как сумасшедшие».
Другой житель рассказал о нарушениях водителей автобусов.