На неделе в Красноярске обещают снег и бабье лето

Posted 15 сентября, 14:46
Published 15 сентября, 14:46
Modified 15 сентября, 15:25
Updated 15 сентября, 15:25
Такой прогноз дает сервис gismeteo. Согласно ему, с понедельника, 16 сентября, по среду, 18 сентября, ожидается всего +7, +9. В первые два дня может пройти снег с дождем.
Ветер до 7 метров в секунду поднимется ко среде. В этот день обещают сильный дождь.
С четверга, 19 сентября, начнет теплеть. Воздух будет прогреваться до +19. Во второй половине недели ожидаются солнечные дни, но иногда возможны осадки.