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Posted 15 сентября, 14:46

Published 15 сентября, 14:46

Modified 15 сентября, 15:25

Updated 15 сентября, 15:25

На неделе в Красноярске обещают снег и бабье лето

На неделе в Красноярске обещают снег и бабье лето

15 сентября 2024, 14:46
Фото: prmira.ru
В Красноярске на следующей неделе сперва будет холодно, а потом может сильно потеплеть.

Такой прогноз дает сервис gismeteo. Согласно ему, с понедельника, 16 сентября, по среду, 18 сентября, ожидается всего +7, +9. В первые два дня может пройти снег с дождем.

Ветер до 7 метров в секунду поднимется ко среде. В этот день обещают сильный дождь.

Фото: gismeteo.ru

С четверга, 19 сентября, начнет теплеть. Воздух будет прогреваться до +19. Во второй половине недели ожидаются солнечные дни, но иногда возможны осадки.

  • В этом сентябре, по наблюдению красноярцев, холоднее, чем в прошлые года. Но, как рассказал синоптик, нынешнюю погоду нельзя назвать аномальной. Предыдущие начала осени были теплее обычного, а в этот раз температура была близка к норме или ниже.
  • Отопление в городе включили 12 сентября. Это самое раннее подключение за несколько лет. Здесь можно прочитать, что делать, если у вас в квартире холодные батареи.
  • Частые дожди повлияли на качество картофеля. Он быстро гниет и не всегда пригоден для пищи. В магазинах возникли проблемы с поставками. Ситуация еще скажется на качестве и цене плодов.
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