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Posted 15 сентября, 08:11

Published 15 сентября, 08:11

Modified 15 сентября, 08:21

Updated 15 сентября, 08:21

Парковку ТЦ «Комсомолл» делают платной и ограждают шлагбаумами

Парковку ТЦ «Комсомолл» делают платной и ограждают шлагбаумами

15 сентября 2024, 08:11
Фото: t.me/baldebut
В Красноярске парковку возле торгового центра «Комсомолл» ограждают шлагбаумами и блоками.

Телеграм-канал «Бал дебютанток» сообщил, что пока планируется сделать бесплатными три часа стоянки, затем по 50 рублей за час первые два часа.

Судя по фото с места, на территории уже появились шлагбаумы и паркоматы, но система еще не работает.

Администратор ТЦ сказала «Проспекту Мира», что запуск будет после 20 сентября. О причинах введения платы сотрудница говорить не стала. Официальная информация о ценах появится позже.

  • Ранее сообщалось, что парковка может остаться бесплатной для посетителей ТЦ.
  • Причиной запуска платного паркинга называлось то, что сотрудникам соседних офисных центров не хватает своих парковочных мест и они массово оставляют машины на парковке торгового центра на весь день.
  • Сперва у ТЦ должен был появиться охранник, чтобы регулировать пропуск авто по утрам.
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