Парковку ТЦ «Комсомолл» делают платной и ограждают шлагбаумами

Posted 15 сентября, 08:11
Published 15 сентября, 08:11
Modified 15 сентября, 08:21
Updated 15 сентября, 08:21
Телеграм-канал «Бал дебютанток» сообщил, что пока планируется сделать бесплатными три часа стоянки, затем по 50 рублей за час первые два часа.
Судя по фото с места, на территории уже появились шлагбаумы и паркоматы, но система еще не работает.
Администратор ТЦ сказала «Проспекту Мира», что запуск будет после 20 сентября. О причинах введения платы сотрудница говорить не стала. Официальная информация о ценах появится позже.