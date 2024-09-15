Ученые изучили снег во время черного неба. Что они нашли? И кто загрязняет воздух?

Снег исследовали из пригородных лесов, жилой части города и промышленных районов. Предполагалось, что пробы снега, взятые в пригороде, окажутся чистыми, однако после 10 суток режима НМУ оказалось, что этот снег тоже загрязнен, хотя и меньше.