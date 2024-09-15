Ученые изучили снег во время черного неба. Что они нашли? И кто загрязняет воздух?

Posted 15 сентября, 09:03
Published 15 сентября, 09:03
Modified 15 сентября, 09:32
Updated 15 сентября, 09:32
Эксперты отметили, что снежный покров хорошо отражает картину загрязнения воздуха в городской черте: он аккумулирует загрязняющие вещества из атмосферы.
Снег исследовали из пригородных лесов, жилой части города и промышленных районов. Предполагалось, что пробы снега, взятые в пригороде, окажутся чистыми, однако после 10 суток режима НМУ оказалось, что этот снег тоже загрязнен, хотя и меньше.
Территория исторического центра города из категории умеренно загрязненной перешла в категорию сильно загрязненной.
Выяснилось, что в пробах снега превышено содержание шести тяжелых металлов. Это мышьяк, кадмий, цинк, кобальт, ртуть и свинец.
Основным загрязнителем для всех исследованных проб стал цинк — его уровень превысил предельно допустимые значения даже в городских лесах, рассказала заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк.
По словам ученых, помимо основных загрязнителей в образцах, взятых из промзоны, обнаружили превышение концентрации кадмия, источником которого является процесс сжигания угля на ТЭЦ, а также свинца и ртути. Вероятно, эти загрязнители связаны с выбросами выхлопных газов и работой металлургических предприятий.
Биолюминесцентный биотест создали на базе кафедры биофизики СФУ. Над его созданием работали ученые Сибирского федерального университета, Института биофизики КНЦ СО РАН и Сургутского государственного университета.
В основе теста действие двух ферментов: люциферазы и оксидоредуктазы из светящихся бактерий.
Как сообщается, тест позволяет быстро и точно определить состояние образца — если снег загрязнен потенциально опасными веществами, свечение заметно снижается. Результаты можно получить за несколько минут.