prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 09:03

Published 15 сентября, 09:03

Modified 15 сентября, 09:32

Updated 15 сентября, 09:32

Ученые изучили снег в Красноярске во время черного неба и были в шоке

Ученые изучили снег во время черного неба. Что они нашли? И кто загрязняет воздух?

15 сентября 2024, 09:03
Фото: prmira.ru

Ученые изучили снег в Красноярске во время черного неба и были в шоке

Ученые СФУ изучили пробы снега, которые отбирали в различных районах Красноярска во время «черного неба». Это делали при помощи биолюминесцентного биотеста — фермента светящихся бактерий.

Эксперты отметили, что снежный покров хорошо отражает картину загрязнения воздуха в городской черте: он аккумулирует загрязняющие вещества из атмосферы.

Снег исследовали из пригородных лесов, жилой части города и промышленных районов. Предполагалось, что пробы снега, взятые в пригороде, окажутся чистыми, однако после 10 суток режима НМУ оказалось, что этот снег тоже загрязнен, хотя и меньше.

Территория исторического центра города из категории умеренно загрязненной перешла в категорию сильно загрязненной.

Выяснилось, что в пробах снега превышено содержание шести тяжелых металлов. Это мышьяк, кадмий, цинк, кобальт, ртуть и свинец.

Основным загрязнителем для всех исследованных проб стал цинк — его уровень превысил предельно допустимые значения даже в городских лесах, рассказала заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк.

По словам ученых, помимо основных загрязнителей в образцах, взятых из промзоны, обнаружили превышение концентрации кадмия, источником которого является процесс сжигания угля на ТЭЦ, а также свинца и ртути. Вероятно, эти загрязнители связаны с выбросами выхлопных газов и работой металлургических предприятий.

Биолюминесцентный биотест создали на базе кафедры биофизики СФУ. Над его созданием работали ученые Сибирского федерального университета, Института биофизики КНЦ СО РАН и Сургутского государственного университета.

В основе теста действие двух ферментов: люциферазы и оксидоредуктазы из светящихся бактерий.

Как сообщается, тест позволяет быстро и точно определить состояние образца — если снег загрязнен потенциально опасными веществами, свечение заметно снижается. Результаты можно получить за несколько минут.

#Общество#Экология#СФУ#Ученые#Воздух#НМУ#Черное небо#Снег
Подпишитесь
Популярное