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Posted 16 сентября, 03:41

Published 16 сентября, 03:41

Modified 16 сентября, 06:57

Updated 16 сентября, 06:57

Более 500 мигрантов задержали на рынках «Южный» и «Луч» в Красноярске

Более 500 мигрантов задержали на рынках «Южный» и «Луч» в Красноярске

16 сентября 2024, 03:41
Фото: МВД 24
В Советском районе Красноярска силовики устроили облаву на рынках «Южный» и «Луч». В отдел полиции №1 доставили 520 иностранцев.

Как заявили в СК, поводом стало расследование уголовного дела об организации незаконной миграции. По версии следствия, преступная группа организовала незаконное пребывание и работу граждан Узбекистана на территории тепличного комплекса в Березовском районе края.

Облаву проводили СК, ФСБ, МВД, Росгвардия, таможня и сотрудники пункта отбора на военную службу. В полиции заявили, что это самый масштабный рейд в этом году.

92 иностранцам вручили повестки на постановку воинского учета, 7 мигрантов выдворят из территории РФ, 24 административных протокола составили на нарушителей миграционного законодательства. Еще проводится 50 проверок по фактам фиктивно постановки на учет и организации незаконной миграции.

Видео: МВД 24.

В начале сентября силовики устроили облаву на мигрантов на рынке в Ленинском районе — задержали 340 человек .

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