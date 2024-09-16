Более 500 мигрантов задержали на рынках «Южный» и «Луч» в Красноярске

Posted 16 сентября, 03:41
Published 16 сентября, 03:41
Modified 16 сентября, 06:57
Updated 16 сентября, 06:57
Как заявили в СК, поводом стало расследование уголовного дела об организации незаконной миграции. По версии следствия, преступная группа организовала незаконное пребывание и работу граждан Узбекистана на территории тепличного комплекса в Березовском районе края.
Облаву проводили СК, ФСБ, МВД, Росгвардия, таможня и сотрудники пункта отбора на военную службу. В полиции заявили, что это самый масштабный рейд в этом году.
92 иностранцам вручили повестки на постановку воинского учета, 7 мигрантов выдворят из территории РФ, 24 административных протокола составили на нарушителей миграционного законодательства. Еще проводится 50 проверок по фактам фиктивно постановки на учет и организации незаконной миграции.
В начале сентября силовики устроили облаву на мигрантов на рынке в Ленинском районе — задержали 340 человек .