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Posted 16 сентября, 09:05

Published 16 сентября, 09:05

Modified 16 сентября, 09:25

Updated 16 сентября, 09:25

Дело о хищении миллиарда рублей у Минобороны завели в Красноярске

Дело о хищении миллиарда рублей у Минобороны завели в Красноярске

16 сентября 2024, 09:05
Фото: 1MI
В Красноярске возбудили уголовное дело о хищении миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По этому делу задержали руководитель ООО «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова.

По данным ТАСС, с мая 2021 года по март 2023 года Безруков с сообщниками похитили деньги, выделенные «для исполнения государственного контракта в сфере оборонно-промышленного комплекса». Сообщники, как заявляется, проводили фиктивные сделки «под видом закупки материалов выполнения работ и оказания услуг».

По версии следствия, более 993,8 млн рублей вывели «в теневой финансовый оборот», а затем «распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их». Деньги выводились через банковские счета аффилированных Безрукову юридических лиц.

По данным журналистов, возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)

В краевом СК заявили, что эти делом занимается центральный аппарат. В пресс-службе краевого МВД сообщили, что уточняют информацию.

#Владислав Савончик#Красноярск#Мошенничество#Уголовное дело#Минобороны#Оборонно-промышленный комплекс#Хищение#Следствие
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