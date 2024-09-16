Дело о хищении миллиарда рублей у Минобороны завели в Красноярске

По данным ТАСС, с мая 2021 года по март 2023 года Безруков с сообщниками похитили деньги, выделенные «для исполнения государственного контракта в сфере оборонно-промышленного комплекса». Сообщники, как заявляется, проводили фиктивные сделки «под видом закупки материалов выполнения работ и оказания услуг».