Дело о хищении миллиарда рублей у Минобороны завели в Красноярске

Posted 16 сентября, 09:05
Published 16 сентября, 09:05
Modified 16 сентября, 09:25
Updated 16 сентября, 09:25
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По этому делу задержали руководитель ООО «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова.
По данным ТАСС, с мая 2021 года по март 2023 года Безруков с сообщниками похитили деньги, выделенные «для исполнения государственного контракта в сфере оборонно-промышленного комплекса». Сообщники, как заявляется, проводили фиктивные сделки «под видом закупки материалов выполнения работ и оказания услуг».
По версии следствия, более 993,8 млн рублей вывели «в теневой финансовый оборот», а затем «распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их». Деньги выводились через банковские счета аффилированных Безрукову юридических лиц.
По данным журналистов, возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)
В краевом СК заявили, что эти делом занимается центральный аппарат. В пресс-службе краевого МВД сообщили, что уточняют информацию.