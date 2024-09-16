Эксперты рассказали, когда и почему подорожают автомобили

Posted 16 сентября, 11:17
Published 16 сентября, 11:17
Modified 18 сентября, 05:27
Updated 18 сентября, 05:27
13 сентября Минпромторг России утвердил долгосрочную шкалу индексации утильсбора, действующую до 2030 года для машин. Коэффициенты будут применяться и для производителей техники, и для импортёров, но они не затронут физических лиц, ввозящих легковые автомобили для личного пользования, объем двигателей которых не превышает 3-х литров. Постановление вступит в силу с 1 октября 2024 года.
Как пишут «Новые Известия», на первом этапе ставка утильсбора увеличится на 70-85%, а затем она будет расти с 1 января каждого последующего года на 10-20%. Так, для легковых автомобилей с двигателями объемом до 2-х литров утильсбор вырастет с 1 октября на 255 600 рублей, а для легковушек до 3-х литров — на 718 тысяч рублей.
Для автомобилей, ввезенных в Россию до 1 октября будут действовать предыдущие коэффициенты утильсбора. Но в этом случае, импортеры должны уведомить таможенные службы до 1 ноября 2024 года.
По подсчетам эксперта Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игоря Чикина, автомобили в России подорожают с 1 октября в среднем на 15%. И это только начало, потому что сразу после Нового года к новой цене добавятся еще 15%. Аналитики полагают, что к 2030 году из-за повышения цен только 5% россиян смогут позволить себе купить автомобиль.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал журналистам, что после введения нового утильсбора китайские автомобили подорожают как минимум на 300 тысяч рублей. В выигрыше останутся отечественные производители, которые получат возможность поднимать цены без повышения качества продукции. Кроме того, эксперт предупредил, что продажи начнут падать.
Эксперты канала Эксплойт рассчитали динамику подорожания автомобилей, которых коснутся новые правила утильсбора.
|Объем двигателя
|до 1 литра
|1-2 литра
|2-3 литра
|3-3,5 литра
|более 3,5 литра
|Сейчас
|81 200
|300 600
|844 800
|970 000
|1 235 000
|С 1 октября
|150 200
|556 200
|1 562 800
|1 794 600
|2 285 200
|В 2025 году
|180 200
|667 400
|1 875 400
|2 153 400
|2 742 200
|В 2026 году
|216 400
|800 800
|2 250 600
|2 584 000
|3 290 600
|В 2027 году
|238 000
|880 800
|2 475 600
|2 842 400
|3 619 600
|В 2028 году
|261 800
|969 000
|2 723 200
|3 126 800
|3 981 600
|В 2029 году
|288 000
|1 065 800
|2 995 400
|3 439 400
|4 379 800
|В 2030 году
|316 800
|1 172 400
|3 295 000
|3 783 400
|4 817 800