«Это называется осень»: в Красноярском крае выпал первый снег

Posted 16 сентября, 03:45
Published 16 сентября, 03:45
Modified 16 сентября, 06:58
Updated 16 сентября, 06:58
Сегодня, 16 сентября, снег выпал на юге края — в природном парке Ергаки. По словам очевидцев, снег выпал рано утром.
«Сначала было чисто, но мокро. А снегопад слабый, 3-4 сантиметра снега всего».
Также сильный снегопад заметили на трассе Кодинск — Богучаны. Водители жалуются на плохую видимость, а также на кашу из грязи и снега, которая образовалась на дороге.
Небольшой снегопад прошел и в пригороде Красноярска. Снег выпал в районе станции Крючково.
«А вот это уже больше похоже на зиму», — говорит автор ролика.
«Это называется осень», — пишет Валентина.
«В прошлом году 25 сентября снегопад был», — отметила Елена.
По прогнозам синоптиков, в Красноярске первый снег должен выпасть уже сегодня, 16 сентября. Также мокрый снег ожидается во вторник, 17 сентября.