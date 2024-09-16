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Posted 16 сентября, 03:45

Published 16 сентября, 03:45

Modified 16 сентября, 06:58

Updated 16 сентября, 06:58

В Красноярском крае выпал первый снег

«Это называется осень»: в Красноярском крае выпал первый снег

16 сентября 2024, 03:45
Фото: t.me/freeride_ergaki

В Красноярском крае выпал первый снег

В Красноярском крае прошел первый снегопад. Жители края в соцсетях делятся фото и видео первого снега.

Сегодня, 16 сентября, снег выпал на юге края — в природном парке Ергаки. По словам очевидцев, снег выпал рано утром.

Фото: t.me/freeride_ergaki
«Сначала было чисто, но мокро. А снегопад слабый, 3-4 сантиметра снега всего».

Также сильный снегопад заметили на трассе Кодинск — Богучаны. Водители жалуются на плохую видимость, а также на кашу из грязи и снега, которая образовалась на дороге.

Видео: t.me/krasnoyaarsk.

Небольшой снегопад прошел и в пригороде Красноярска. Снег выпал в районе станции Крючково.

«А вот это уже больше похоже на зиму», — говорит автор ролика.
Видео: vk.com/lekvo.
«Это называется осень», — пишет Валентина.
«В прошлом году 25 сентября снегопад был», — отметила Елена.

По прогнозам синоптиков, в Красноярске первый снег должен выпасть уже сегодня, 16 сентября. Также мокрый снег ожидается во вторник, 17 сентября.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Красноярский край#Ергаки#Снег#Снегопад#Похолодание
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