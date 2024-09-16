Художнику Слонову запросили два года принудительных работ за блатную неваляшку

В феврале 2024 года против Слонова завели уголовное дело о неоднократной демонстрации экстремистской символики (статья 282.4 УК РФ). Поводом для этого стала публикация в соцсетях художника с фотографией той неваляшки. Обвинение заявило, что автор не удалил запись, и на это пожаловался «свидетель».