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Posted 16 сентября, 10:39

Published 16 сентября, 10:39

Modified 16 сентября, 10:56

Updated 16 сентября, 10:56

Художнику Слонову запросили два года принудительных работ за блатную неваляшку

Художнику Слонову запросили два года принудительных работ за блатную неваляшку

16 сентября 2024, 10:39
Фото: prmira.ru
16 сентября в Советском районном суде Красноярска состоялось очередное заседание по делу красноярского художника Василия Слонова, которого обвиняют в «неоднократной демонстрации экстремистской символики».

Сторона обвинения выступила в прениях. Прокурор запросил для Слонова два года принудительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства, сообщила «Проспекту Мира» жена художника Елена Слонова.

В октябре 2023 года Слонова оштрафовали за сделанную им неваляшку с изображениями восьмиконечной звезды. Суд расценил это как символику «криминального движения АУЕ», которое признано Верховным судом России экстремистским и запрещено в стране. Художника признали виновным по административной статье о публичной демонстрации символики экстремистской организации (статья 20.3 КоАП РФ).

В феврале 2024 года против Слонова завели уголовное дело о неоднократной демонстрации экстремистской символики (статья 282.4 УК РФ). Поводом для этого стала публикация в соцсетях художника с фотографией той неваляшки. Обвинение заявило, что автор не удалил запись, и на это пожаловался «свидетель».

Первый суд состоялся 11 июня. Слонов вину не признал, а доводы обвинения назвал заблуждением. Он принес неваляшку в зал суда и заявил, что она является ироничным арт-объектом и высмеивает романтику тюремной культуры, а не пропагандирует запрещенное в России движение.

12 июля состоялось заседание суда, на котором эксперт огласил результаты лингвистической экспертизы. Он заявил, что на неваляшке есть символика экстремистского движения. При этом он не усмотрел признаков пропаганды. Свидетель обвинения отметил, что неваляшка имеет «атрибуты» запрещенного движения.

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