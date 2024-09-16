Художнику Слонову запросили два года принудительных работ за блатную неваляшку

Posted 16 сентября, 10:39
Published 16 сентября, 10:39
Modified 16 сентября, 10:56
Updated 16 сентября, 10:56
Сторона обвинения выступила в прениях. Прокурор запросил для Слонова два года принудительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства, сообщила «Проспекту Мира» жена художника Елена Слонова.
В октябре 2023 года Слонова оштрафовали за сделанную им неваляшку с изображениями восьмиконечной звезды. Суд расценил это как символику «криминального движения АУЕ», которое признано Верховным судом России экстремистским и запрещено в стране. Художника признали виновным по административной статье о публичной демонстрации символики экстремистской организации (статья 20.3 КоАП РФ).
Первый суд состоялся 11 июня. Слонов вину не признал, а доводы обвинения назвал заблуждением. Он принес неваляшку в зал суда и заявил, что она является ироничным арт-объектом и высмеивает романтику тюремной культуры, а не пропагандирует запрещенное в России движение.
12 июля состоялось заседание суда, на котором эксперт огласил результаты лингвистической экспертизы. Он заявил, что на неваляшке есть символика экстремистского движения. При этом он не усмотрел признаков пропаганды. Свидетель обвинения отметил, что неваляшка имеет «атрибуты» запрещенного движения.