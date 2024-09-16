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Posted 16 сентября, 05:05

Published 16 сентября, 05:05

Modified 16 сентября, 05:48

Updated 16 сентября, 05:48

Красноярец не захотел оплачивать проезд и избил водителя автобуса

Красноярец не захотел оплачивать проезд и избил водителя автобуса

16 сентября 2024, 05:05
Фото: prmira.ru
В Красноярске пассажир не хотел оплачивать проезд в автобусе, избил водителя и пытался его задушить. Об инциденте рассказали в Гострудинспекции края.

Конфликт произошел 18 августа в автобусе №95. Кондуктор подошла к пассажирам, которые сидели на заднем сидении, и попросила их оплатить проезд. Однако они притворились спящими и никак не отреагировали. Тогда кондуктор обратилась к водителю.

Он подошёл к мужчинам и попытался их разбудить. В этот момент один из пассажиров накинулся на водителя, начал его бить и душить. Другие пассажиры попытались помочь пострадавшему и оттолкнули нападавшего.

Пассажир ударил водителя несколько раз по голове, у него началось сильное головокружение. Пострадавшего госпитализировали, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Гострудинспекции потребовали пересмотреть инструкции по охране труда и внести изменения в порядок действий при возникновении конфликтной ситуации. В полиции возбудили административно дело за побои.

  • Ранее в инспекции рассказали, как пьяная пациентка избила фельдшера скорой помощи.
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