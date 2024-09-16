Красноярец не захотел оплачивать проезд и избил водителя автобуса

Posted 16 сентября, 05:05
Published 16 сентября, 05:05
Modified 16 сентября, 05:48
Updated 16 сентября, 05:48
Конфликт произошел 18 августа в автобусе №95. Кондуктор подошла к пассажирам, которые сидели на заднем сидении, и попросила их оплатить проезд. Однако они притворились спящими и никак не отреагировали. Тогда кондуктор обратилась к водителю.
Он подошёл к мужчинам и попытался их разбудить. В этот момент один из пассажиров накинулся на водителя, начал его бить и душить. Другие пассажиры попытались помочь пострадавшему и оттолкнули нападавшего.
Пассажир ударил водителя несколько раз по голове, у него началось сильное головокружение. Пострадавшего госпитализировали, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Гострудинспекции потребовали пересмотреть инструкции по охране труда и внести изменения в порядок действий при возникновении конфликтной ситуации. В полиции возбудили административно дело за побои.