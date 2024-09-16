Красноярские автобусы работают без кондукторов. Почему?

Posted 16 сентября, 09:33
Published 16 сентября, 09:33
Modified 16 сентября, 09:33
Updated 16 сентября, 09:33
Как сообщают «Вести Красноярск», на отсутствие кондукторов в автобусах жалуются пассажиры маршрутов №26, №30, №64, №65, №77 и №81.
Пассажиры отмечают, что за остановку до выхода они вынуждены идти в начало салона сквозь огромную толпу людей, чтобы расплатиться за проезд с водителем. Также красноярцы считают, что из-за отсутствия кондуктора водитель отвлекается на пассажиров, что может стать причиной ДТП.
По словам водителей маршруток, к дефициту кондукторов они уже привыкли и за выполнение их работы они получают прибавку.
«Проспекту Мира» в департаменте горхозяйства и транспорта рассказали, что наличие кондуктора не является обязательным требованием или причиной для невыхода автобуса на линию.
«На всех транспортных предприятиях периодически возникает дефицит кондукторского состава. Это сложная работа, в том числе физически, зарплата у них небольшая.
Поэтому желающих поработать кондукторами, всегда ждут с распростертыми объятиями. Если кондуктора нет, водитель может самостоятельно собирать оплату за проезд. При этом он не должен нарушать правила дорожного движения».