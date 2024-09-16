Красноярские автобусы работают без кондукторов. Почему?

Пассажиры отмечают, что за остановку до выхода они вынуждены идти в начало салона сквозь огромную толпу людей, чтобы расплатиться за проезд с водителем. Также красноярцы считают, что из-за отсутствия кондуктора водитель отвлекается на пассажиров, что может стать причиной ДТП.