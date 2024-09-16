Красноярский край попал в топ с самыми большими ценами за ЖКХ

Posted 16 сентября, 12:06
Published 16 сентября, 12:06
Modified 18 сентября, 05:27
Updated 18 сентября, 05:27
Рейтинг составили в агентстве РИА Новости. В нем учитывались затраты на отопление и освещения жилых помещений, а также оценивалось доля расходов среднестатистической семьи на эти траты.
В среднем семья в Красноярском крае платит за эти услуги 6704 рублей. Это 11,8% дохода от семейного бюджета. С такими данными край попал на 81 строчку списка из 85 (рейтинг составлен от самых низких затрат к самым большим).
Среди сибирских регионов Красноярский край оказался лидером по уровню расходов на коммунальные услуги.
Большую часть зарплаты тратят только жители Чукотского автономного округа — 14% (9,3 тысячи рублей), Республики Бурятия — 13,4% (5,5 тысячи рублей), Амурской области — 13,3% (5,7 тысячи рублей).