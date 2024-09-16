prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 12:06

Published 16 сентября, 12:06

Modified 18 сентября, 05:27

Updated 18 сентября, 05:27

Красноярский край попал в топ с самыми большими ценами за ЖКХ

Красноярский край попал в топ с самыми большими ценами за ЖКХ

16 сентября 2024, 12:06
Фото: 1MI
Красноярский край попал в список российских регионов, где жители больше всего тратят на услуги ЖКХ.

Рейтинг составили в агентстве РИА Новости. В нем учитывались затраты на отопление и освещения жилых помещений, а также оценивалось доля расходов среднестатистической семьи на эти траты.

В среднем семья в Красноярском крае платит за эти услуги 6704 рублей. Это 11,8% дохода от семейного бюджета. С такими данными край попал на 81 строчку списка из 85 (рейтинг составлен от самых низких затрат к самым большим).

Среди сибирских регионов Красноярский край оказался лидером по уровню расходов на коммунальные услуги.

Большую часть зарплаты тратят только жители Чукотского автономного округа — 14% (9,3 тысячи рублей), Республики Бурятия — 13,4% (5,5 тысячи рублей), Амурской области — 13,3% (5,7 тысячи рублей).

  • В прошлом году Красноярский край так же занял 81 место в рейтинге. Тогда аналитики посчитали, что в среднем жители края платят около 6274 рублей — 12,2% дохода семейного бюджета
Читайте также:
В Красноярске и крае с 1 июля услуги ЖКХ станут дорожеВ Красноярском крае жительница снесенного дома 10 лет платила за него коммуналку
#Владислав Савончик#Жкх#Рейтинг#Красноярский край#Россия
Подпишитесь
Популярное