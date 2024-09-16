Красноярцам показали, как роют метро

Posted 16 сентября, 06:27
Published 16 сентября, 06:27
Modified 16 сентября, 06:58
Updated 16 сентября, 06:58
Ранее на улице Шахтёров начали бурить тоннель. Работы стартовали в котловане на месте будущей одноимённой станции. Тоннелепроходческому комплексу «Екатерина» предстоит пройти до будущей станции на улице Карла Маркса — это больше трех километров.
Сегодня, 16 сентября, в канале показали, как во время проходки щита «Екатерина» достается грунт — он движется по конвейеру на поверхность. Там к работе подключаются экскаваторы, которые грузят грунт для вывоза на полигоны.
В канале сообщают, что метростроители «в среднем в месяц планируют проходить до 250 метров».