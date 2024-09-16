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Posted 16 сентября, 06:27

Published 16 сентября, 06:27

Modified 16 сентября, 06:58

Updated 16 сентября, 06:58

Красноярцам показали, как роют метро

Красноярцам показали, как роют метро

16 сентября 2024, 06:27
Фото: Красноярское метро
Сюжет
Строительство метро
В официальном телеграм-канале «Красноярское метро» показали, как роют метро и достают грунт при проходке будущего тоннеля.

Ранее на улице Шахтёров начали бурить тоннель. Работы стартовали в котловане на месте будущей одноимённой станции. Тоннелепроходческому комплексу «Екатерина» предстоит пройти до будущей станции на улице Карла Маркса — это больше трех километров.

Видео: Красноярское метро.

Сегодня, 16 сентября, в канале показали, как во время проходки щита «Екатерина» достается грунт — он движется по конвейеру на поверхность. Там к работе подключаются экскаваторы, которые грузят грунт для вывоза на полигоны.

Видео: Красноярское метро.

В канале сообщают, что метростроители «в среднем в месяц планируют проходить до 250 метров».

  • Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров».
  • По мнению активиста Андрея Мужщинского, метро в Красноярске не смогут сдать в 2026 году. Он считает, что власти создают видимость стройки и «активно осваивают бюджетные деньги на этот ненужный проект».
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