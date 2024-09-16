Десятки домов Красноярска остаются без отопления. Куда нужно жаловаться?

Posted 16 сентября, 07:47
Published 16 сентября, 07:47
Modified 16 сентября, 08:40
Updated 16 сентября, 08:40
По данным мэрии, тепло дали почти во все социальные объекты, за исключением тех, в которых идет капитальный ремонт. Жилые дома тоже по большей части подключены, однако десятки домов остаются без тепла.
«Из 5458 жилых домов города отопление не дали пока в 60. Там либо идут работы на внутридомовых сетях, либо при запуске отопления произошли аварии на сетях, их сейчас устраняют. В первую очередь бригады компании СГК работают на объектах, которые влияют на подключение пяти и более домов. Такие сейчас есть в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном и Советском районах», — сообщает департамент городского хозяйства.
Некоторые красноярцы из разных районов города рассказали «Проспекту Мира», что в их квартирах нет отопления.
«Отопления в квартире сейчас нет, в первые дни после начала сезона были немного теплые трубы, но потом перестали нагреваться», — поделилась жительница дома №13а на улице Седова.
«Отопления все еще нет, приходится пользоваться обогревателем. Соседи пишут, что тепло есть на 10 этаже, а на 11 — нет. В четверг и пятницу УК ничего не делала — все выходные просидели в холоде», — рассказал житель дома №11 на Ярыгинской набережной.
«УК не доделала вовремя работы по замене батарей, из-за этого тепла в квартирах все еще нет. А я живу в угловой квартире, где холоднее, чем в остальном доме. В УК ничего не говорят», — пожаловался житель дома №12 на проспекте Свободном.
Отопительный сезон в Красноярске стартовал 12 сентября. В мэрию сообщили, что за это время на горячую линию по вопросам подключения тепла в квартирах поступило более 700 обращений от красноярцев. По 500 из них вопросы уже решили, оставшиеся — в работе.
У кого тепло еще не появилось, нужно обратиться в свою управляющую компанию, если там не предоставляют информацию или не реагируют на обращения, тогда можно позвонить на горячую линию по отоплению.
Для каждого района свой номер. Звонки принимают в будние дни с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00: