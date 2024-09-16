Мэрия выпускает для красноярцев «зеленые облигации». Что это и можно ли заработать?

Posted 16 сентября, 08:57
Published 16 сентября, 08:57
Modified 16 сентября, 11:16
Updated 16 сентября, 11:16
В мэрии рассказали «Проспекту Мира», что приобрести «зеленые облигации» можно будет с 17 сентября по 20 декабря 2024 года.
Замруководителя департамента финансов Мария Лапо сообщила, что общая стоимость первых «зеленых облигаций» составит 100 миллионов рублей. Номинал одной — тысяча рублей.
«Ставка по займу составит 18,39%, процент фиксированный на весь срок обращения ценных бумаг.
Физическое лицо может приобрести не более 15 тысяч облигаций, в денежном выражении — 15 миллионов рублей».
Приобрести облигации можно будет на платформе «Финуслуги». Заявляется, что привлеченные деньги направят на озеленение города. В основном это могут быть крупномерные деревья — около 5 тысяч насаждений.
По словам директора по развитию рынка облигаций на финансовой платформе ПАО «Московская биржа» Артема Бабенкова, возвращать средства красноярцам, купившим облигации, будут из городского бюджета.
«Приобрести облигации сможет любой гражданин в возрасте от 18 лет, у которого есть аккаунт на Госуслугах».
«Народные» облигации — ценные бумаги, которые выпускаются государством или субъектами страны. Деньги, полученные от их продажи, направляют на пополнение местного бюджета или финансирование различных проектов. Люди, покупая «народные» облигации, дают «взаймы» на определенный срок и получают за это процент — он называется купонным доходом. По окончании срока облигаций владельцы бумаг получают назад свои вложения.
Такие ценные бумаги могут покупать только физические лица. «Народные» облигации не обращаются на бирже, не имеют вторичного рынка и риска падения стоимости.