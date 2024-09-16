На соревнованиях под Красноярском внедорожник кубарем скатился с горы

Posted 16 сентября, 05:37
Published 16 сентября, 05:37
Modified 16 сентября, 06:58
Updated 16 сентября, 06:58
В минувшие выходные в поселке Березовка прошли соревнования внедорожников — этап мирового первенства Rainforest Challenge.
Во время заезда команда из Забайкалья на Toyota пыталась преодолеть крутой подъем.
Однако внедорожник не смог заехать на гору и кубарем скатился со склона, перевернувшись несколько раз.
Как рассказали в паблике «Внедорожное Забайкалье», экипаж внедорожника не пострадал. Дело в том, что кузов автомобилей, участвующих в соревнованиях, специально укрепляют, чтобы избежать несчастных случаев.