prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 05:37

Published 16 сентября, 05:37

Modified 16 сентября, 06:58

Updated 16 сентября, 06:58

На соревнованиях под Красноярском внедорожник кубарем скатился с горы

На соревнованиях под Красноярском внедорожник кубарем скатился с горы

16 сентября 2024, 05:37
Фото: vk.com/vnedorzab
Под Красноярском внедорожник кубарем слетел с горы. Машина перевернулась несколько раз.

В минувшие выходные в поселке Березовка прошли соревнования внедорожников — этап мирового первенства Rainforest Challenge.

Во время заезда команда из Забайкалья на Toyota пыталась преодолеть крутой подъем.

Видео: 112 Красноярск.

Однако внедорожник не смог заехать на гору и кубарем скатился со склона, перевернувшись несколько раз.

Как рассказали в паблике «Внедорожное Забайкалье», экипаж внедорожника не пострадал. Дело в том, что кузов автомобилей, участвующих в соревнованиях, специально укрепляют, чтобы избежать несчастных случаев.

Читайте также:
На правом берегу Красноярска после аварии перевернулась машина«Крики были, человека зажало»: в Минусинске автоцистерна упала на машину с людьмиНа золотодобывающем предприятии бульдозер рухнул в отвал с водой. Водитель погиб
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Березовка#Автомобиль#Соревнования#Внедорожник
Подпишитесь
Популярное