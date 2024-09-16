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Posted 16 сентября, 10:27

Published 16 сентября, 10:27

Modified 16 сентября, 10:28

Updated 16 сентября, 10:28

NordStar распродает билеты со скидкой из Красноярска в Сочи, Москву и Санкт-Петербург

NordStar распродает билеты со скидкой из Красноярска в Сочи, Москву и Санкт-Петербург

16 сентября 2024, 10:27
Фото: 1MI
Авиакомпания NordStar открывает распродажу билетов на путешествия по России. Билеты со скидкой можно найти на рейсы из Красноярска и Норильска.

Скидка до 50% действует на авиарейсы с 1 октября до 15 декабря. Успеть купить билеты нужно с 17 по 18 сентября.

В распродаже участвуют больше 10 направлений, в том числе из Норильска и Красноярска. Билет из Красноярска в Москву без багажа будет стоить от 9 834 рублей.

Из Красноярска в Санкт-Петербург стоимость билета начинается от 11 696 рублей. Авиабилет на рейс Красноярск — Сочи можно приобрести за 7 878 рублей.

Фото: nordstar.ru

Другие компании на эти же даты предлагают билеты по более высокой цене. Например, билеты на рейс Красноярск-Москва от «Аэрофлота» можно купить за 12 981 рубль, от Utair можно приобрести билет с пересадкой за 14 770 рублей.

Билет на рейс Красноярск-Санкт-Петербург от «Аэрофлота» можно приобрести за 12 861 рубль, от Utair — за 12 310 рублей.

Авиабилет Красноярск-Сочи от Utair стоит от 17 900 рублей, от «Аэрофлота» — от 8 793 рублей.

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