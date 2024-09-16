«Пятёрочка» представила цифровизированный личный кабинет для партнеров

Posted 16 сентября, 11:27
Published 16 сентября, 11:27
Modified 16 сентября, 11:29
Updated 16 сентября, 11:29
До обновления сайт франчайзинга представлял собой информационный хаб, на котором можно было получить общую информацию о покупке франшизы «Пятёрочка». Теперь же на сайте появился широкий инструментарий, который поможет партнёрам в управлении магазина.
Предприниматели, которые планируют приобрести франшизу, могут с помощью специального калькулятора на сайте рассчитать приблизительную сумму необходимых инвестиций и срок окупаемости в том или ином городе. Потенциальный партнер также может получить варианты аренды, отправив специальную заявку, или получить оценку перспектив собственной недвижимости, если таковая имеется. Автоматизированная система подбора и оценки локаций с вероятностью 97% может предсказать объем товарооборота, от которого зависит прибыль предпринимателя, в конкретной точке. После получения предварительного одобрения потенциальный партнер попадает на стартовый портал, где имеется подробная информация о каждом последующем шаге.
После открытия магазина предприниматель получает доступ к личному кабинету, который становится своеобразным онлайн-офисом, позволяющим управлять работой магазина. На главной странице отображаются ключевые показатели бизнеса, которые подгружаются автоматически, и на их основе происходит расчёт прогнозируемой прибыли за месяц. В специальном разделе также доступны более детализированные отчёты.
Функционал личного кабинета предусматривает возможность заказать услуги у торговой сети и отследить статус их предоставления. В списке услуг представлены, например, публикация вакансий магазина и обучение персонала. Также имеется чат-бот, в котором можно найти ответы на самые частые вопросы. Он постоянно обучается с помощью нейросетей. Помимо этого, на портале можно оставить заявку на открытие нового магазина или купить уже готовый. Современный личный кабинет предоставляет партнеру сервис в режиме онлайн, а торговой сети «Пятёрочка» позволяет снизить трудозатраты на поддержку. Посещаемость сайта франчайзинга составляет более 28 тысяч пользователей в месяц. Среди них как потенциальные партнеры, которые могут узнать условия франшизы и предполагаемую прибыль, так и действующие франчайзи, которые пользуются личным кабинетом.
Юрий Пчелин, владелец продукта «Онлайн-платформа франчайзинга», отмечает, что на фоне развития электронных госуслуг рынок франчайзинга стремится к прозрачности отношений и увеличению числа вопросов, которые можно решить в формате онлайн. По его словам, обновленный личный кабинет позволит упростить ряд операционных вопросов. Он подчеркнул, что «Пятёрочка» хочет предоставить своим партнерам лучший ИТ-сервис.