«Пятёрочка» представила цифровизированный личный кабинет для партнеров

Функционал личного кабинета предусматривает возможность заказать услуги у торговой сети и отследить статус их предоставления. В списке услуг представлены, например, публикация вакансий магазина и обучение персонала. Также имеется чат-бот, в котором можно найти ответы на самые частые вопросы. Он постоянно обучается с помощью нейросетей. Помимо этого, на портале можно оставить заявку на открытие нового магазина или купить уже готовый. Современный личный кабинет предоставляет партнеру сервис в режиме онлайн, а торговой сети «Пятёрочка» позволяет снизить трудозатраты на поддержку. Посещаемость сайта франчайзинга составляет более 28 тысяч пользователей в месяц. Среди них как потенциальные партнеры, которые могут узнать условия франшизы и предполагаемую прибыль, так и действующие франчайзи, которые пользуются личным кабинетом.