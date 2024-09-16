Совладельца красноярской компании подозревают в хищении миллиарда рублей у Минобороны

Posted 16 сентября, 11:31
Published 16 сентября, 11:31
Modified 18 сентября, 05:27
Updated 18 сентября, 05:27
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, уголовное дело касается мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Издание ссылается на материалы дела, согласно которым с мая 2021 года по март 2023 года руководитель и совладелец «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков якобы похитил 993 миллиона 812 тысяч рублей через фиктивные закупки материалов при строительстве центра связи. Утверждается, что деньги якобы выводили через банковские счета близких к Безрукову лиц. «Проспект Мира» попросил МВД подтвердить эту информацию.
Инжиниринговую компанию «ЕРСМ Сибири» создали в 2012. Она занимается проектированием и строительством мелких, средних и крупных объектов электроэнергетики.
В открытых источниках «ПМ» не нашел детали того контракта, о котором идет речь в уголовном деле. Однако компания «ЕРСМ Сибири» работает по всей России, в том числе занималась объектами в Крыму и Севастополе. Известно, что в 2020 году выполняла как минимум один государственный оборонный заказ — по обустройству военного городка в поселке Белушья Губа, что расположен на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
С начала 2022 года все данные о закупках Минобороны, Росгвардии, ФСБ, СВР и ФСО засекречены указом президента РФ. Впрочем, данные о закупках Минобороны засекретили еще в 2017 году в ответ на западные санкции. Сейчас найти информацию о тендерах Минобороны и подведомственных ему учреждениях в открытых источниках невозможно.
Кроме того, в период с 2020 по 2022 год у «ЕРСМ Сибири» выросли показатели по выручке — с 472 миллионов до 1 миллиарда 862 миллиона рублей, что может свидетельствовать о выполнении крупного подряда или подрядов.
Сейчас компания погрязла в судебных исках. В распоряжении судебных приставов находятся 43 производства на сумму более 1 миллиарда рублей, а в судах рассматриваются иски к «ЕРСМ Сибирь» на сумму более 10 миллиардов рублей. Совокупный долг предприятия к 2023 году достиг 7,4 миллиарда рублей.
Компанией «ЕРСМ Сибири», по данным на 2019 год, владели в равных долях Роман Безруков и Максим Молянов. По данным СМИ, Безруков задержан в рамках расследования уголовного дела.
44-летний Роман Безруков в «ЕРСМ Сибири» занимает должность генерального директора. До 2013 был индивидуальным предпринимателем, судя по ОКВЭД, занимался розничной торговлей и поставками продуктов питания.
Его партнер, 45-летний Максим Молянов, в той же компании указан как директор по безопасности. Кроме того, Молянов числится исполнительным директором ООО «Антей» в Мытищах и гендиректором ООО «Метрологическая лаборатория» в Дубне.