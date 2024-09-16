Совладельца красноярской компании подозревают в хищении миллиарда рублей у Минобороны

В открытых источниках «ПМ» не нашел детали того контракта, о котором идет речь в уголовном деле. Однако компания «ЕРСМ Сибири» работает по всей России, в том числе занималась объектами в Крыму и Севастополе. Известно, что в 2020 году выполняла как минимум один государственный оборонный заказ — по обустройству военного городка в поселке Белушья Губа, что расположен на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.