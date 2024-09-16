Украина представит США план прекращения огня: как долго еще продлится СВО?

В связи с этим, считают собеседники Politico, Украина может опасаться энергетического кризиса этой зимой. Издание отмечается, что 55% всей потребности в электроэнергии страны обеспечивается тремя АЭС, одна из которых, Запорожская, сейчас находится под контролем ВС РФ и, по большей части, отключена. Вместе с тем Россия продолжает наносить удары по энергообъектам Украины. По заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, эти атаки уничтожили около 9 гигаватт энергообеспечения страны — половину от зимнего пика потребления в 18 гигаватт.