Украина представит США план прекращения огня: как долго еще продлится СВО?

Posted 16 сентября, 07:13
Published 16 сентября, 07:13
Modified 16 сентября, 07:15
Updated 16 сентября, 07:15
В последние дни случились несколько крупных заявлений о скором завершении СВО. В частности, американское издание Politico пишет о том, что Украина может потерпеть поражение этой зимой из-за энергетического кризиса.
Издание связывает это с запретом, который наложили США на использование поставленных Украине ракет большой дальности. ВСУ запрещено атаковать ракетами большой дальности военные объекты территории России.
«As it stands, Washington doesn’t appear ready to take the gloves off entirely and allow Ukraine to target Russia’s airfields with long-range U.S. missiles quite yet — though it may withdraw restrictions on the U.K.’s Storm Shadows, which use U.S. technology. [В настоящее время Вашингтон, похоже, еще не готов полностью „снять перчатки“ и разрешить Украине наносить удары по российским аэродромам американскими ракетами большой дальности — хотя он может снять ограничения на использование британских ракет Storm Shadows, которые используют американские технологии]», — пишет издание.
В связи с этим, считают собеседники Politico, Украина может опасаться энергетического кризиса этой зимой. Издание отмечается, что 55% всей потребности в электроэнергии страны обеспечивается тремя АЭС, одна из которых, Запорожская, сейчас находится под контролем ВС РФ и, по большей части, отключена. Вместе с тем Россия продолжает наносить удары по энергообъектам Украины. По заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, эти атаки уничтожили около 9 гигаватт энергообеспечения страны — половину от зимнего пика потребления в 18 гигаватт.
«Paralyze the three nuclear power stations, though, and it’s game over for Ukraine in the energy war, diminishing its war-fighting capacity, crashing the economy and weakening its position if peace negotiations do ever commence. [Парализуйте работу трех атомных электростанций, и для Украины в энергетической войне все будет кончено: уменьшится ее боеспособность, рухнет экономика и ослабнут позиции в случае начала мирных переговоров]», — заключает издание Politico.
Вместе с тем Владимир Зеленский планирует реализовать план, который одновременно включает нанесение ракетных ударов вглубь России и локальное прекращение огня со стороны Украины. Об этом заявляет немецкое издание Bild.
Издание утверждает, что в ближайшие недели Зеленский отправится в США и представит свою стратегию действующему президенту штатов Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.
«Diese beinhaltet nach BILD-Informationen sowohl die Forderung, westliche Distanz-Waffen tief in Russland einsetzen zu dürfen als auch die Bereitschaft der Ukraine, an bestimmten Frontabschnitten lokale Waffenstillstände zu akzeptieren — und damit ein zwischenzeitliches Einfrieren der Lage. [По данным Bild, эта стратегия включает в себя как требование разрешить использование западного оружия дальнего радиуса действия в глубине России, так и готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на некоторых участках фронта — и, таким образом, на временную заморозку ситуации]», — пишет издание.
Стратегию Зеленского изданию прокомментировал военный эксперт Университета бундесвера Карло Масала. Он отметил, что президент Украины «хочет положить все яйца в одну корзину» и попытаться добиться перелома в конфликте.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не дает прямых прогнозов по срокам окончания СВО, однако отмечает, что операция будет продолжаться.
«У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена и все цели будут достигнуты», — заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.
До этого Песков отмечал, что Россия завершит СВО, когда «добьется поставленных целей» и конкретные сроки окончания «не играют достаточной роли».