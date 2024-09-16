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Posted 16 сентября, 06:40

Published 16 сентября, 06:40

Modified 16 сентября, 08:13

Updated 16 сентября, 08:13

В Челябинске школьник во время урока напал на одноклассников

Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске. Есть пострадавшие

16 сентября 2024, 06:40
Фото: t.me/shot_shot

В Челябинске школьник во время урока напал на одноклассников

В Челябинске подросток во время урока набросился на одноклассников с молотком. Пострадали несколько человек.

Нападение произошло сегодня, 16 сентября, в школе №68. О случившемся сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как пишет телеграм-канал Shot, 13-летний ученик коррекционной школы якобы во время урока с молотком набросился на одноклассников.

Предварительно, пострадали трое учеников (две девочки и мальчик). По информации Shot, больше всех пострадала одна из девочек — сейчас она в реанимации.

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях», — написал Алексей Текслер.

Сообщается, что подростка задержали, с ним работают следователи. Они устанавливают мотивы нападения.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Школьник#Дети#Нападение#Подростки#Школа#Школьники#Челябинск
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