Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске. Есть пострадавшие

Posted 16 сентября, 06:40
Published 16 сентября, 06:40
Modified 16 сентября, 08:13
Updated 16 сентября, 08:13
Нападение произошло сегодня, 16 сентября, в школе №68. О случившемся сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Как пишет телеграм-канал Shot, 13-летний ученик коррекционной школы якобы во время урока с молотком набросился на одноклассников.
Предварительно, пострадали трое учеников (две девочки и мальчик). По информации Shot, больше всех пострадала одна из девочек — сейчас она в реанимации.
«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях», — написал Алексей Текслер.
Сообщается, что подростка задержали, с ним работают следователи. Они устанавливают мотивы нападения.