В Красноярске для молодых инвесторов провели второй форум «ФинЗОЖ»

Форум «ФинЗОЖ в Бобровом логе: Инвестируй с умом!» прошел в Красноярске во второй раз при поддержке «Норникеля» и «Сбера».

Перед студентами СФУ выступили эксперты финансового рынка и аналитики. Они рассказали о финансовой грамотности и поделились лайфхаками по распоряжению средствами. По словам директора департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» Михаила Боровикова, цель форума — популяризация и повышение финансовой грамотности. «Мы хотим максимально популяризировать эту тему, чтобы люди проявляли интерес. Возможно, мы зацепили их внимание, чтобы они потом пошли читать книги, глубоко изучать тему и так далее», — поделился Боровиков. Видео: Норникель . «Важно, чтобы молодые люди формировали осознанное и ответственное отношение к деньгам и ориентировались в финансовых вопросах. Мы со своей стороны с радостью делимся с ними своими знаниями, умениями и опытом», — отметил управляющий красноярским отделением «Сбера» Антон Милютин. Тематические новинки этого года — цифровые финансовые активы и кибербезопасность. Эксперты рассказали про молодую отрасль ЦФА и технологии, благодаря, которым она функционирует, и существующих проектах. Фото: Норникель Многие студенты делятся, что уже сами распоряжаются ценными бумагами на российском рынке. Ребята получили практические навыки управления первыми инвестиционными портфелями от успешных управляющих активами. «Приложение для инвестирования появились в каждом телефоне, поэтому молодёжь начала этим заниматься. Группа 20-30 лет сейчас очень многочисленная, хотя у нее не так много денег, как у более старшего поколения», — поделился основатель проекта Alenka Capital Элвис Марламов.