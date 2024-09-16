В Красноярске ГАИ и прокуратура нашли нарушения в ремонте трамвайных путей за 816 млн

Posted 16 сентября, 07:08
Published 16 сентября, 07:08
Modified 17 сентября, 03:20
Updated 17 сентября, 03:20
Прокуратура региона установила, что на остановочных пунктах «Предмостная площадь», «Затон», «ТЮЗ», ширина площадки составляет менее 1,5 метра и предупреждающих наземных указатели нет.
Прокуратура Свердловского района дает отдельное заключение: итоговый результат не соответствует проекту организации дорожного движения, «что не обеспечивает безопасность проезда автотранспорта по данному участку».
В Госавтоинспекции заявили, что по итогам всех проверок на управление дорог завели административное дело за «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».
«Более того, департамент городского хозяйства еще и ввел министерство транспорта края в заблуждение, сообщив, что все работы по ремонту трамвайных путей были проведены на основании проектной документации, которой, как оказалось, не было».
Ремонт трамвайных путей от Предмостной до Красноярского Рабочего, 106 начали осенью 2023 года и завершили в июле 2024 года. На работы потратили почти 816,5 млн рублей.
На качество ремонта жаловались жители, а прокуратура нашла нарушения в выполненных работах. Однако, как заявили в мэрии, пути проверила специальная комиссия — критичных нарушений не нашли, и движение решили запустить. Депутат и местные жители составляли свой список обнаруженных нарушений.