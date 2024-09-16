В Красноярске ГАИ и прокуратура нашли нарушения в ремонте трамвайных путей за 816 млн

В Госавтоинспекции заявили, что по итогам всех проверок на управление дорог завели административное дело за «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».