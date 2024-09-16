В Красноярске все-таки снесут незаконную стройку у ТЦ «Апельсин»

Posted 16 сентября, 02:58
Published 16 сентября, 02:58
Modified 16 сентября, 06:57
Updated 16 сентября, 06:57
Строительство павильонов началось в конце 2022 года. Однако стройка оказалась незаконной — не было выдано разрешение на строительство.
Более того, выяснилось, что павильоны стоят слишком близко с дорогой. В результате мэрия подала в суд.
Однако собственник земли — предприниматель Денис Плисевич — не захотел сносить строения и подал жалобу в Третий арбитражный апелляционный суд. В итоге суд оставил в силе решение прошлой инстанции и обязал снести павильоны.
Решение о сносе павильонов принял Третий арбитражный апелляционный суд. Строения, расположенные на участке возле ТЦ «Апельсин», занимают около 400 квадратных метров.
Несмотря на судебное решение, предприниматель может обжаловать его в арбитражном суде Восточно-Сибирского округа в течение 2 месяцев.
«Проспект Мира» попытался связаться с бизнесменом, однако оперативно получить его комментарий не удалось.