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Posted 16 сентября, 02:58

Published 16 сентября, 02:58

Modified 16 сентября, 06:57

Updated 16 сентября, 06:57

В Красноярске снесут павильонный ряд у ТЦ «Апельсин»

В Красноярске все-таки снесут незаконную стройку у ТЦ «Апельсин»

16 сентября 2024, 02:58
Фото: prmira.ru

В Красноярске снесут павильонный ряд у ТЦ «Апельсин»

Суд обязал снести павильонный ряд рядом с ТЦ «Апельсин». Торговый центр расположен на улице Красной Армии.

Строительство павильонов началось в конце 2022 года. Однако стройка оказалась незаконной — не было выдано разрешение на строительство.

Более того, выяснилось, что павильоны стоят слишком близко с дорогой. В результате мэрия подала в суд.

Однако собственник земли — предприниматель Денис Плисевич — не захотел сносить строения и подал жалобу в Третий арбитражный апелляционный суд. В итоге суд оставил в силе решение прошлой инстанции и обязал снести павильоны.

Решение о сносе павильонов принял Третий арбитражный апелляционный суд. Строения, расположенные на участке возле ТЦ «Апельсин», занимают около 400 квадратных метров.

Несмотря на судебное решение, предприниматель может обжаловать его в арбитражном суде Восточно-Сибирского округа в течение 2 месяцев.

«Проспект Мира» попытался связаться с бизнесменом, однако оперативно получить его комментарий не удалось.

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