В Красноярске уже скоро перестанет работать автобусный маршрут №6

Posted 16 сентября, 04:47
Published 16 сентября, 04:47
Modified 17 сентября, 09:51
Updated 17 сентября, 09:51
Об этом сообщил депутат краевого ЗС Илья Зайцев. Как пишет он со ссылкой на департамент горхозяйства и транспорта, перевозчик уведомил мэрию о прекращении работы на маршруте №6 (Кардиоцентр — ДК «Кировский»).
Предварительно, договор с перевозчиком перестанет действовать 25 сентября. По словам Зайцева, причина заключается в том, что перевозчик якобы считает маршрут «убыточным».
«ПМ» связался с перевозчиком маршрута №6 — ООО «Триумф 7». Супруга директора подтвердила информацию о прекращении перевозок.
«Мы имеем полное право отказаться. Директору уже 74 года, ему недавно сделали операцию. Вся нагрузка была на сыне, он сказал, что уже устал заниматься этим делом.
Какая разница, убыточным был маршрут или нет. На семейном совете мы решили прекратить перевозки. Вот и все».
Корреспондент «ПМ» обратился в департамент горхозяйства и транспорта. Там сообщили, что после ухода перевозчика будут искать другого подрядчика.
«После ухода перевозчика до остановки „Кардиоцентр“ будет ходить только один автобусный маршрут №49. На правый берег жителям микрорайона придётся добираться с пересадками», — добавили в департаменте.