В Красноярске уже скоро перестанет работать автобусный маршрут №6

Об этом сообщил депутат краевого ЗС Илья Зайцев. Как пишет он со ссылкой на департамент горхозяйства и транспорта, перевозчик уведомил мэрию о прекращении работы на маршруте №6 (Кардиоцентр — ДК «Кировский»).