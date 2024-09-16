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Posted 16 сентября, 07:19

Published 16 сентября, 07:19

Modified 16 сентября, 08:16

Updated 16 сентября, 08:16

В Красноярском крае «Лэтуаль» наказали за неверные сроки годности на пробниках

В Красноярском крае «Лэтуаль» наказали за неверные сроки годности на пробниках

16 сентября 2024, 07:19
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk
В Красноярском крае оштрафовали магазин косметики «Лэтуаль». Штраф выписали за неправильную маркировку на пробниках парфюмерии и косметики.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства проверили «Лэтуаль» в 3-м микрорайоне Ачинска.

Выяснилось, что на витринах стояли пробники с единой датой срока годности: «Тестер» годен до 01.25.

Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk

В Роспотребнадзоре отметили, что продавцы не имели права самостоятельно прописывать срок годности, так как продукция приобреталась у разных поставщиков.

Помимо срока годности, на пробниках должны быть указаны наименование товара и изготовителя, цвет и/или тон, номер партии или специальный код для идентификации партии продукции.

В итоге владельцу магазина «Лэтуаль» выписали штраф в 10 тысяч рублей, а пробники убрали из торгового зала.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Ачинск#Роспотребнадзор#Продукция
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