В Красноярском крае «Лэтуаль» наказали за неверные сроки годности на пробниках

Posted 16 сентября, 07:19
Published 16 сентября, 07:19
Modified 16 сентября, 08:16
Updated 16 сентября, 08:16
Как рассказали в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства проверили «Лэтуаль» в 3-м микрорайоне Ачинска.
Выяснилось, что на витринах стояли пробники с единой датой срока годности: «Тестер» годен до 01.25.
В Роспотребнадзоре отметили, что продавцы не имели права самостоятельно прописывать срок годности, так как продукция приобреталась у разных поставщиков.
Помимо срока годности, на пробниках должны быть указаны наименование товара и изготовителя, цвет и/или тон, номер партии или специальный код для идентификации партии продукции.
В итоге владельцу магазина «Лэтуаль» выписали штраф в 10 тысяч рублей, а пробники убрали из торгового зала.