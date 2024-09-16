В правительство Красноярского края закупают кожаные кресла почти за 3 миллиона

Posted 16 сентября, 01:40
Published 16 сентября, 01:40
Modified 16 сентября, 06:57
Updated 16 сентября, 06:57
Тендер на приобретение 26 кресел появился на портале госзакупок. Заказчиком выступает управление делами губернатора и правительства Красноярского края. Начальная цена контракта — 2 миллиона 824 тысячи рублей.
Судя по документам, все кресла должны быть из натуральной кожи. В правительство края заказали 2 кресла для руководителя с высокой спинкой. Стоимость одного — около 117 тысяч рублей.
24 кресла «для руководителя» с низкой спинкой — почти 108 тысяч рублей за штуку. В документах указано, что товары должны доставить по адресу: проспект Мира, 110.
С момента заключения контракта компания-победитель должна будет изготовить и доставить кресла заказчику в течение 50 дней. Заявки на аукцион принимаются до 20 сентября.