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Posted 16 сентября, 01:40

Published 16 сентября, 01:40

Modified 16 сентября, 06:57

Updated 16 сентября, 06:57

В правительство Красноярского края закупают кожаные кресла почти за 3 миллиона

В правительство Красноярского края закупают кожаные кресла почти за 3 миллиона

16 сентября 2024, 01:40
Фото: prmira.ru
В правительство Красноярского края закупают кресла за 2,8 миллиона рублей. Одно стоит больше 100 тысяч.

Тендер на приобретение 26 кресел появился на портале госзакупок. Заказчиком выступает управление делами губернатора и правительства Красноярского края. Начальная цена контракта — 2 миллиона 824 тысячи рублей.

Судя по документам, все кресла должны быть из натуральной кожи. В правительство края заказали 2 кресла для руководителя с высокой спинкой. Стоимость одного — около 117 тысяч рублей.

Кресло с высокой спинкойКресло с высокой спинкой
Кресло с низкой спинкойКресло с низкой спинкой
Кресло с высокой спинкой. Фото: zakupki.gov.ru

24 кресла «для руководителя» с низкой спинкой — почти 108 тысяч рублей за штуку. В документах указано, что товары должны доставить по адресу: проспект Мира, 110.

С момента заключения контракта компания-победитель должна будет изготовить и доставить кресла заказчику в течение 50 дней. Заявки на аукцион принимаются до 20 сентября.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Политика#Красноярск#Власть#Закупки#Правительство края
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