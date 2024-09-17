12 тысяч пиратских ретроконсолей изъяли итальянские правоохранители

В полиции рассказали, что торговля пиратскими видеоиграми и консолями, популярными в 80-е и 90-е годы, стала прибыльным бизнесом в последнее время. Цены на видеоигры и консоли достигают сотни и даже тысячи долларов. Например, в 2021 году за копию видеоигры Super Mario 64 покупатель отдал более полутора миллионов долларов, а за Super Mario Bros. заплатили два миллиона долларов