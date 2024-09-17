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Posted 17 сентября, 08:21

Published 17 сентября, 08:21

Modified 17 сентября, 08:21

Updated 17 сентября, 08:21

12 тысяч пиратских ретроконсолей изъяли итальянские правоохранители

12 тысяч пиратских ретроконсолей изъяли итальянские правоохранители

17 сентября 2024, 08:21
Фото: 1MI
Итальянская полиция провела операцию, в рамках которой была изъята крупная партия поддельной продукции, включая 12 тысяч ретроконсолей, а также 47 миллионов видеоигр, которые были широко популярны несколько десятилетий назад.

Как сообщает newkhakasiya.online, игровые консоли были подделками брендов Nintendo, Sega и Atari, изготовленными в Китае и не соответствовавшими европейским стандартам безопасности.

Стоимость конфискованных устройств в совокупности составила более 47,5 миллиона евро. Среди поддельных видеоигр были обнаружены Super Mario Bros. и Street Fighter. Все пиратские товары полиция уничтожила, а девять жителей Италии были задержаны за торговлю контрафактной продукцией. Им грозит до 8 лет тюремного заключения.

В полиции рассказали, что торговля пиратскими видеоиграми и консолями, популярными в 80-е и 90-е годы, стала прибыльным бизнесом в последнее время. Цены на видеоигры и консоли достигают сотни и даже тысячи долларов. Например, в 2021 году за копию видеоигры Super Mario 64 покупатель отдал более полутора миллионов долларов, а за Super Mario Bros. заплатили два миллиона долларов

Как отметили итальянские правоохранители, использование пиратских игр и консолей является нарушением авторских прав. Более того, такие устройства могут быть опасными для пользователей из-за несоответствия техническим стандартам.

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