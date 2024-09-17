Бакальчук: Стройку склада Wildberries под Красноярском за 10 млрд заморозили

Posted 17 сентября, 05:15
Published 17 сентября, 05:15
Modified 17 сентября, 05:40
Updated 17 сентября, 05:40
По словам Бакальчука, подрядчикам заморозили реестр платежей на 3,5 миллиарда рублей, поэтому было приостановлено строительство на 32 объектах. Платежи якобы заморозила объединенная компания «РВБ», которая образовалась после слияния Wildberries и Russ.
Владислав Бакальчук заявлял, что произошел рейдерский захват маркетплейса. Его жена Татьяна Бакальчук опровергла это и назвала происходящее «разводом»
Forbes писал, что компания «ВБ Девелопмент» (принадлежит Бакальчуку) по заказу маркетплейса строит более четырех миллионов квадратных метров складских помещений на 120 миллиардов рублей.
Логистический комплекс Wildberries собираются построить возле села Старцево в Емельяновском районе в 2026 году. Сумму инвестиций в проект оценивали в 10 миллиардов рублей. Площадь комплекса — 200 тысяч квадратов.
В пресс-службе корпорации развития Енисейской Сибири, которая сопровождает проект, «Проспекту Мира» сообщили, что сейчас идет подготовка к строительству.
«На сегодняшний день завершено проектирование и получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту строительства логистического комплекса компании Wildberries в Емельяновском районе Красноярского края. Ведётся подготовка документов для получения разрешения на строительство», — сообщили в корпорации.
Проспект Мира обратился за комментарием в пресс-службу Wildberries.