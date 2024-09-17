Дела семейные: как Егоров нанял Егорова для строительства развязки на Пашенный

В начале 2024 года, по данным ЕГРЮЛ, полным владельцем компании стал Андрей Рязанов, в то время как Антон Егоров перестал иметь отношение к фирме. При этом через полгода началась процедура банкротства «КДСК», кредиторы требуют с нее более 14 миллионов рублей.