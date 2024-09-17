Дела семейные: как Егоров нанял Егорова для строительства развязки на Пашенный

Posted 17 сентября, 12:13
Published 17 сентября, 12:13
Modified 17 сентября, 12:42
Updated 17 сентября, 12:42
На ситуацию обратил внимание депутат ЗС Красноярского края Владимир Вахтель. Он подавал депутатский запрос в департамент градостроительства города с вопросом о том, что происходит со строительством второй очереди развязки в «Тихих Зорях». Из ответа выяснилось, что дорогу подрядчик передавал на субподряд.
Первую развязку с Николаевского моста, которая соединила его с улицей Копылова, строила компания «Сибиряк» Владимира Егорова. Сдали ее 30 ноября 2018 года, но дефекты пришлось устранять еще несколько лет.
Для строительства «второй очереди» — развязки с моста в микрорайон Пашенный — управление капитального строительства города в апреле 2022 года заключило контракт с ООО «КДСК». До недавнего времени ей владел 25-летний сын Владимира Егорова Антон. Стоимость контракта составила 164 миллиона 812 тысяч рублей.
В начале 2024 года, по данным ЕГРЮЛ, полным владельцем компании стал Андрей Рязанов, в то время как Антон Егоров перестал иметь отношение к фирме. При этом через полгода началась процедура банкротства «КДСК», кредиторы требуют с нее более 14 миллионов рублей.
Тем не менее, на момент заключения контракта с УКС, «КДСК» владел Антон Егоров пополам с бизнесменом Курбаном Юсубовым. Однако достраивать развязку в одиночку он не стал, а заключил договор субподряда с компанией «ДПМК» — принадлежащей его старшему брату Константину.
Договор субподряда заключили 20 июня 2024 года, за четыре месяца до назначенного срока окончания работ. Перед этим, следует из выписок ЕГРЮЛ, в компании произошли кадровые перестановки. До февраля этого года генеральным директором АО «ДПМК» значился Антон Егоров, в феврале кресло гендира занял Константин.
Итого, в начале года Антон Егоров сначала рвет юридические отношения с «КДСК», потом руководство компанией «ДПМК» переходит брату Константину, а в середине года «КДСК» нанимает «ДПМК» для работ на развязке. Редакция «Проспекта Мира» направила запросы в обе компании с просьбой прокомментировать кадровые изменения и необходимость заключения договора субподряда.
Утром 1 августа 2024 года развязку открыли в «техническом режиме» и предложили водителям ездить по недоделанному асфальту. При этом департамент градостроительства в ответе Владимиру Вахтелю заявил, что недоделанную развязку открыли по «многочисленным просьбам жителей». Жители этот жест не оценили и раскритиковали дорогу.
Красноярцы жаловались в соцсетях, что строители не только не уложили финальный слой асфальта. На дороге не было даже освещения. Как выразился один из водителей, «по сути только направление в виде дороге и два знака на выезде».
По мнению жителей, «техническое открытие» случилось не потому, что власти сильно заботятся о населении. Просто развязку обещали открыть к 1 августа и это обещание мэрия выполнила как смогла, несмотря на явную неготовность дорожного полотна.
Политические эксперты и депутаты тогда заявили, что мэрии стоило просто признать отставание от графика и доделать дорогу перед открытием.
Мэрия утверждает, что дополнительного финансирования для доработки дороги не потребовалось и финишный слой к 30 августа уложили на уже обкатанный нижний слой. Вахтель сомневается в словах мэрии:
«Четыре дня использовался явно не готовый к эксплуатации объект. Два слоя асфальта вместо трех. Часть незавершенного дорожного полотна, возможно, уже разбили, увезли на колесах. Отсюда вопрос: на восстановление дороги будут новые тендеры и новые бюджетные средства? И второй вопрос — для чего этот фальстарт в принципе понадобился городской администрации? Неужели только для пиара?
Депутат добавил, что ждет решения прокуратуры по вопросу развязки:
«Посмотрим, согласятся ли в прокуратуре с такой оценкой. Или может переделывать развязку дадут уже внукам Владимира Егорова»,.