Суд рассказал о хищении миллиарда у Минобороны в Красноярске

Posted 17 сентября, 07:05
Published 17 сентября, 07:05
Modified 17 сентября, 08:04
Updated 17 сентября, 08:04
В объединенной пресс-службе судов Красноярского края рассказали, что генерального директора «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова задержали по подозрению в хищении 900 миллионов рублей у Минобороны. Сообщается, что деньги выделялись на строительство объектов связи.
В отношении Безрукова завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).
Ранее в краевом СК заявили, что этим делом занимается центральный аппарат. «Проспекту Мира» в краевом МВД пояснили, что ведомство не занимается расследованием этого дела.
Меру пресечения руководителю красноярской компании выберут 17 сентября в Центральном районном суде.
По информации ТАСС, с 2021 по 2023 год Безруков вместе с сообщниками похитили деньги, выделенные на строительство центра управления связи Минобороны. По версии следствия, злоумышленники похитили больше 993,8 млн рублей.
Также издание сообщает, что Роман Безруков при задержании пытался сбежать по крыше от силовиков.