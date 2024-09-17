Суд рассказал о хищении миллиарда у Минобороны в Красноярске

В объединенной пресс-службе судов Красноярского края рассказали, что генерального директора «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова задержали по подозрению в хищении 900 миллионов рублей у Минобороны. Сообщается, что деньги выделялись на строительство объектов связи.