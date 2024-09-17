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Posted 17 сентября, 03:49

Published 17 сентября, 03:49

Modified 17 сентября, 03:53

Updated 17 сентября, 03:53

Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки сети магазинов «Светофор»

Краевой Роспотребнадзор проверил сеть магазинов «Светофор». Что там не так?

17 сентября 2024, 03:49
Фото: 2gis.ru

Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки сети магазинов «Светофор»

Специалисты Роспотребнадзора этой весной проверили магазины торговой сети «Светофор» в нескольких населенных пунктах Красноярского края.

Сотрудники ведомства проверили магазины в Ачинске, Сосновоборске, Минусинске, а также в поселках Емельяново, Шушенское и Курагино.

В Роспотребнадзоре заявили, что нашли множество нарушений. Например, в холодильниках, где хранились мясные и куриные полуфабрикаты, температура составляла -9,7 °C вместо положенных -18°C.

В магазинах продавали деформированные консервы, а мясная продукция была без маркировки. Сообщается, что в торговых точках не следили за температурно-влажностным режимом при хранении продукции, отсутствовала товаросопроводительная документация.

Кроме того, разделочный инвентарь в фасовочных помещениях и уборочный инвентарь не были промаркированы.

В итоге владельцу торговой сети «Светофор» выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.

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