Краевой Роспотребнадзор проверил сеть магазинов «Светофор». Что там не так?

Posted 17 сентября, 03:49
Published 17 сентября, 03:49
Modified 17 сентября, 03:53
Updated 17 сентября, 03:53
Сотрудники ведомства проверили магазины в Ачинске, Сосновоборске, Минусинске, а также в поселках Емельяново, Шушенское и Курагино.
В Роспотребнадзоре заявили, что нашли множество нарушений. Например, в холодильниках, где хранились мясные и куриные полуфабрикаты, температура составляла -9,7 °C вместо положенных -18°C.
В магазинах продавали деформированные консервы, а мясная продукция была без маркировки. Сообщается, что в торговых точках не следили за температурно-влажностным режимом при хранении продукции, отсутствовала товаросопроводительная документация.
Кроме того, разделочный инвентарь в фасовочных помещениях и уборочный инвентарь не были промаркированы.
В итоге владельцу торговой сети «Светофор» выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.