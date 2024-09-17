Красноярская фирма могла похитить 2,5 млрд у Минобороны

Posted 17 сентября, 11:54
Published 17 сентября, 11:54
Modified 17 сентября, 11:56
Updated 17 сентября, 11:56
В объединенной пресс-службе судов Красноярского края рассказали, что Безрукова задержали по подозрению в хищении 900 миллионов рублей у Минобороны. Эти деньги выделялись на строительство объектов связи.
При этом, как сообщают ТАСС и «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сумма похищенного может превысить 2,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что сумма составляет 993,8 млн рублей.
По предварительным данным, пишут журналисты, осенью 2020 года Минобороны РФ заключило с ФГУП «Главное военное строительное управление №4» контракт на 6,8 млрд рублей. На эти средства должны были построить Центр управления связи в Хабаровском крае.
Выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, как заявляется, взялась красноярская компания «ЕРСМ Сибири». В 2021 году военное ФГУП (генподрядчик) перечислило аванс в 2,9 млрд рублей.
В марте 2023 года контракт с «ЕРСМ Сибири» якобы был расторгнут из-за невыполнения обязательств — готовность центра составляла только 6%.
Следствие предполагает, что 2,5 млрд рублей из этой суммы похитили с помощью фиктивных финансовых операций, под видом закупок материалов и выполнения работ. Затем деньги вывели через банковские счета аффилированных с Безруковым фирм.
Как пишет «Коммерсант», госконтрактом заинтересовалось Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, полиция Красноярского и Хабаровского краев.
Журналисты сообщали, что Безруков при задержании пытался сбежать по крыше от силовиков.
В краевом СК заявили, что этим делом занимается центральный аппарат. В краевом МВД заявили, что ведомство не занимается расследованием этого дела.
Меру пресечения руководителю красноярской компании выберут 17 сентября в Центральном районном суде.
Согласно данным «Спарка», ФГУП «Главное управление специального строительства» в 2023–2024 годах подало 20 исков к «ЕРСМ Сибири». Военное управление требовало 29,7 млрд рублей, однако большая часть исков остались не рассмотренными, часть еще рассматривается.