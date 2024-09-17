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Posted 17 сентября, 11:54

Published 17 сентября, 11:54

Modified 17 сентября, 11:56

Updated 17 сентября, 11:56

Красноярская фирма могла похитить 2,5 млрд у Минобороны

Красноярская фирма могла похитить 2,5 млрд у Минобороны

17 сентября 2024, 11:54
Фото: 1MI
Против гендиректора красноярской инжиниринговой компании «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова завели уголовное дело о мошенничестве. Его подозревают хищении средств у Министерства обороны РФ.

В объединенной пресс-службе судов Красноярского края рассказали, что Безрукова задержали по подозрению в хищении 900 миллионов рублей у Минобороны. Эти деньги выделялись на строительство объектов связи.

При этом, как сообщают ТАСС и «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сумма похищенного может превысить 2,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что сумма составляет 993,8 млн рублей.

По предварительным данным, пишут журналисты, осенью 2020 года Минобороны РФ заключило с ФГУП «Главное военное строительное управление №4» контракт на 6,8 млрд рублей. На эти средства должны были построить Центр управления связи в Хабаровском крае.

Выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, как заявляется, взялась красноярская компания «ЕРСМ Сибири». В 2021 году военное ФГУП (генподрядчик) перечислило аванс в 2,9 млрд рублей.

В марте 2023 года контракт с «ЕРСМ Сибири» якобы был расторгнут из-за невыполнения обязательств — готовность центра составляла только 6%.

Следствие предполагает, что 2,5 млрд рублей из этой суммы похитили с помощью фиктивных финансовых операций, под видом закупок материалов и выполнения работ. Затем деньги вывели через банковские счета аффилированных с Безруковым фирм.

Как пишет «Коммерсант», госконтрактом заинтересовалось Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, полиция Красноярского и Хабаровского краев.

Журналисты сообщали, что Безруков при задержании пытался сбежать по крыше от силовиков.

В краевом СК заявили, что этим делом занимается центральный аппарат. В краевом МВД заявили, что ведомство не занимается расследованием этого дела.

Меру пресечения руководителю красноярской компании выберут 17 сентября в Центральном районном суде.

Согласно данным «Спарка», ФГУП «Главное управление специального строительства» в 2023–2024 годах подало 20 исков к «ЕРСМ Сибири». Военное управление требовало 29,7 млрд рублей, однако большая часть исков остались не рассмотренными, часть еще рассматривается.

  • Ранее «Проспект Мира» рассказывал, что известно о компании и сколько она заработала за последние года
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#Владислав Савончик#Красноярск#Уголовное дело#Минобороны#Хищение#Министерство обороны
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