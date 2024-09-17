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Posted 17 сентября, 05:20

Published 17 сентября, 05:20

Modified 17 сентября, 15:39

Updated 17 сентября, 15:39

Красноярскому метро заказали геологическое исследование

Красноярскому метро заказали геологическое исследование

17 сентября 2024, 05:20
Фото: prmira.ru
Сюжет
Строительство метро
В Красноярске проведут геологическое исследование для метро. Специалисты должны оценить пригодность участка для строительства и эксплуатации подземных сооружений.

Тендер появился на портале госзакупок. «Центр транспортной логистики» заказал разработку проекта геологического изучения недр. Начальная цена контракта — 18 миллионов 628 тысяч рублей.

Судя по документам, в рамках исследования эксперты должны оценить пригодность участка недр для первого этапа строительства красноярского метро.

В перечень работ входит: сбор, обработка и анализ геологической информации, создание технического проекта строительства и проекта горного отвода.

Также подрядчик должен получить положительные заключения «Росгеолэкспертизы», госэкспертизы и минприроды края.

Победитель торгов должен будет разработать проект в течение 90 дней с момента заключения контракта. Торги пройдут 23 сентября.

«Проспект Мира» попытался связаться с «Центром транспортной логистики», однако оперативно получить комментарий ведомства не удалось.

  • 16 сентября в соцсетях «Красноярского метро» показали, как роют метро и достают грунт при проходке будущего тоннеля. Сообщается, что метростроители «в среднем в месяц планируют проходить до 250 метров».
  • Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров».
  • Активист Андрей Мужщинский считает, что метро в Красноярске не смогут сдать в 2026 году. Он считает, что власти создают видимость стройки и «активно осваивают бюджетные деньги на этот ненужный проект».
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