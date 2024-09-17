Красноярскому метро заказали геологическое исследование

Posted 17 сентября, 05:20
Published 17 сентября, 05:20
Modified 17 сентября, 15:39
Updated 17 сентября, 15:39
Тендер появился на портале госзакупок. «Центр транспортной логистики» заказал разработку проекта геологического изучения недр. Начальная цена контракта — 18 миллионов 628 тысяч рублей.
Судя по документам, в рамках исследования эксперты должны оценить пригодность участка недр для первого этапа строительства красноярского метро.
В перечень работ входит: сбор, обработка и анализ геологической информации, создание технического проекта строительства и проекта горного отвода.
Также подрядчик должен получить положительные заключения «Росгеолэкспертизы», госэкспертизы и минприроды края.
Победитель торгов должен будет разработать проект в течение 90 дней с момента заключения контракта. Торги пройдут 23 сентября.
«Проспект Мира» попытался связаться с «Центром транспортной логистики», однако оперативно получить комментарий ведомства не удалось.