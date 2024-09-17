«Черных» наркологов задержали в Красноярском крае после гибели трех пациентов

Posted 17 сентября, 04:02
Published 17 сентября, 04:02
Modified 17 сентября, 05:43
Updated 17 сентября, 05:43
По версии следствия, с 2023 года фигуранты за деньги выезжали на дом к людям, страдающим от алкоголизма и наркомании, и облегчали состояние при ломке.
Пациентам ставили капельницы с сильнодействующими и психотропными вещества, при этом не соблюдали правила оказания медицинской помощи, в том числе при неотложных состояниях, что повлекло наступление смерти трех пациентов, заявляют в СК.
Следователи отмечают, что некоторые из лекарств нельзя найти в общем доступе. Чтобы их получить, подозреваемые могли подделывать справки и пользоваться служебным положением.
Среди погибших после услуг подозреваемых житель Березовского района, мужчина и женщина из Красноярска.
Возбуждено уголовное дело за оказание услуг повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 стать 238 УК РФ). Следователи устанавливают других участников группы и выясняют, сколько человек пострадали от их услуг.
В СК уточнили, что все девять человек имели среднее или высшее медицинское образование.