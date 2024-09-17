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Posted 17 сентября, 04:02

Published 17 сентября, 04:02

Modified 17 сентября, 05:43

Updated 17 сентября, 05:43

«Черных» наркологов задержали в Красноярском крае после гибели трех пациентов

«Черных» наркологов задержали в Красноярском крае после гибели трех пациентов

17 сентября 2024, 04:02
Фото: СК Красноярского края
Девять человек задержали в Красноярске, Сосновоборске, Канске и Железногорске после смерти троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей.

По версии следствия, с 2023 года фигуранты за деньги выезжали на дом к людям, страдающим от алкоголизма и наркомании, и облегчали состояние при ломке.

Пациентам ставили капельницы с сильнодействующими и психотропными вещества, при этом не соблюдали правила оказания медицинской помощи, в том числе при неотложных состояниях, что повлекло наступление смерти трех пациентов, заявляют в СК.

Следователи отмечают, что некоторые из лекарств нельзя найти в общем доступе. Чтобы их получить, подозреваемые могли подделывать справки и пользоваться служебным положением.

Видео: МВД России.

Среди погибших после услуг подозреваемых житель Березовского района, мужчина и женщина из Красноярска.

Возбуждено уголовное дело за оказание услуг повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 стать 238 УК РФ). Следователи устанавливают других участников группы и выясняют, сколько человек пострадали от их услуг.

В СК уточнили, что все девять человек имели среднее или высшее медицинское образование.

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#Владислав Савончик#Видео#Красноярский край#Уголовное дело#Лекарства#Алкоголизм#Наркозависимость
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