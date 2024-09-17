На трассе в районе Вознесенки открыли участок новой дороги

Posted 17 сентября, 02:23
Published 17 сентября, 02:23
Modified 17 сентября, 15:40
Updated 17 сентября, 15:40
Ремонт трассы P-255 «Сибирь» в сторону Канска стартовал в 2022 году. Для снижения аварийности там разделяют потоки и расширяют дорогу до четырех полос. Закончить работы планируют в конце 2025 года.
Как рассказали в министерстве транспорта края, с 16 сентября открыто движение по двум полосам в сторону Иркутска, столько же полос открыто для автомобилистов в направлении Красноярска на параллельном участке дороги.
Жители Вознесенки, которые планируют поездки в восточном направлении, при выезде с улицы Юности на трассу должны будут повернуть направо, а через 500 метров сделать разворот на специально устроенной петле.
Для жителей Лопатино, собирающихся в Красноярск, также организовали разворотную петлю.