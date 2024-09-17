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Posted 17 сентября, 02:23

Published 17 сентября, 02:23

Modified 17 сентября, 15:40

Updated 17 сентября, 15:40

На трассе в районе Вознесенки открыли участок новой дороги

На трассе в районе Вознесенки открыли участок новой дороги

17 сентября 2024, 02:23
Фото: Яндекс Карты
Под Красноярском после капитального ремонта открыли небольшой участок на трассе в районе Вознесенки. Речь идет об участке с 854 по 856 километр.

Ремонт трассы P-255 «Сибирь» в сторону Канска стартовал в 2022 году. Для снижения аварийности там разделяют потоки и расширяют дорогу до четырех полос. Закончить работы планируют в конце 2025 года.

Как рассказали в министерстве транспорта края, с 16 сентября открыто движение по двум полосам в сторону Иркутска, столько же полос открыто для автомобилистов в направлении Красноярска на параллельном участке дороги.

Жители Вознесенки, которые планируют поездки в восточном направлении, при выезде с улицы Юности на трассу должны будут повернуть направо, а через 500 метров сделать разворот на специально устроенной петле.

Для жителей Лопатино, собирающихся в Красноярск, также организовали разворотную петлю.

  • Ранее мы неоднократно писали о том, что каждые выходные на трассе в районе Вознесенки появляются многокилометровые пробки.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Транспорт#Дорога#Движение#Вознесенка
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