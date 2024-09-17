Подозреваемый в хищении миллиарда у Минобороны пытался сбежать через крышу

Posted 17 сентября, 03:12
Published 17 сентября, 03:12
Modified 17 сентября, 03:18
Updated 17 сентября, 03:18
По данным ТАСС, с 2021 по 2023 год Безруков вместе с сообщниками похитили деньги, выделенные на строительство центра управления связи Минобороны. По версии следствия, злоумышленники похитили больше 993,8 млн рублей.
Совладелец красноярской инжиниринговой компании «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков при задержании пытался сбежать от силовиков.
Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, глава фирмы из своей квартиры в Красноярске вылез на крышу. В итоге оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР.
Также издание сообщает, что следствие планирует попросить суд отправить Безрукова под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.