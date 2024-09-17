Поездка мэра Логинова на ВЭФ обошлась городу почти в полмиллиона рублей

Posted 17 сентября, 05:20
Published 17 сентября, 05:20
Modified 17 сентября, 15:44
Updated 17 сентября, 15:44
ВЭФ проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В мэрии «Проспекту Мира» рассказали, что расходы Логинова на авиаперелеты по маршрутам Красноярск — Новосибирск — Владивосток и Владивосток — Красноярск, а также проживание его в гостинице составили порядка 425 тысяч рублей из городского бюджета. Это при том, что мэр Красноярска провел на форуме не все три дня.
Согласно агрегаторам предложений авиаперевозок, билеты из Красноярска во Владивосток и обратно эконом-классом с разрывом в три дня стоят порядка 30 тысяч рублей. Бизнес-класс обойдется в 75-100 тысяч рублей.
Номера в четырехзвездочных отелях Владивостока стоят в пределах 40-50 тысяч рублей за три дня. Самые дорогие номера в отеле Vladivostok Grand Hotel & SPA обойдутся порядка 134 тысяч рублей за три дня на одного гостя.
На форуме Логинов рассказал о «большом опыте города по работе с общественными пространствами и дворами». Кроме того, в его докладе был сделан акцент на неких «социальных эффектах, которые возникают в результате создания современных общественных пространств», пояснили нам в пресс-службе мэра.
«В Красноярске это направление нашло свое отражение в событийном наполнении парков и набережных. Данные мероприятия прорабатываются и организовываются в совете с жителями. Это касается, в частности таких крупных общегородских проектов как „ЯРкие БЕРЕГА“ на благоустроенных набережных и „Фабрика народных инициатив“ в красноярских дворах», — добавили в пресс-службе.
Форум Владислав Логинов покинул сразу после сессии «Формирование комфортной городской среды» и вернулся в Красноярск «в связи с необходимостью решения рабочих вопросов», то есть уже 4 сентября.
Были ли заключены какие-то договоренности в рамках форума, в пресс-службе не пояснили. Вместо этого дали такой ответ:
«Восточный экономический форум является одной из статусных международных площадок, где наряду с обсуждением и формированием стратегической повестки на перспективу происходит обмен полезными практиками в целях совершенствования деятельности различных отраслей, органов власти. Преображение городов и населенных пунктов при активном участии жителей — одна из задач, которую обозначил в своем послании Федеральному собранию президент России. Поэтому позитивный опыт Красноярска был представлен главой города в целях максимального содействия реализации данного направления на уровне муниципальных образований».