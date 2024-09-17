Поездка мэра Логинова на ВЭФ обошлась городу почти в полмиллиона рублей

ВЭФ проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В мэрии «Проспекту Мира» рассказали, что расходы Логинова на авиаперелеты по маршрутам Красноярск — Новосибирск — Владивосток и Владивосток — Красноярск, а также проживание его в гостинице составили порядка 425 тысяч рублей из городского бюджета. Это при том, что мэр Красноярска провел на форуме не все три дня.