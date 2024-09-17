ПСБ увеличил беспроцентный период по кредитной карте до 180 дней

Кредитная карта «180 дней без %». Льготный период кредитования — 180 дней начиная с даты, следующей за датой совершения первой покупки, полная стоимость кредита — 39,405%, ставка — 39,5%, кредитный лимит от 10 тыс. до 1 млн руб., обслуживание бесплатное. Минимальный ежемесячный платеж — 3% от суммы основного долга. Кешбэк 0% при покупках менее 10 000 руб./мес., 1% при покупках по карте от 10 000 руб./мес., 1,5% при покупках от 50 000 руб./мес. (начисляется в баллах, обмен на рубли по курсу 1/1 в мобильном приложении или интернет-банке без минимального порога перевода). СМС-информирование 99 руб./мес. Условия действительны для карт, выданных в период с 10.09.2024 по 31.12.2024 г. Подробнее — на psb.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Банк вправе отказать в предоставлении кредитного лимита без объяснения причин. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. ОГРН 1027739019142. 109052, Москва, Смирновская ул., 10 стр. 22. Реклама.