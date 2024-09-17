Синоптик пообещал красноярцам бабье лето уже на этой неделе

Posted 17 сентября, 08:04
Published 17 сентября, 08:04
Modified 17 сентября, 15:48
Updated 17 сентября, 15:48
Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов сказал «Проспекту Мира», что уже на этой неделе в Красноярске воздух прогреется до +18 градусов.
В среду, 18 сентября, в городе будет еще прохладно. Днем ожидается от +7 до +12 градусов и небольшой дождь. Ночью возможны заморозки до -3 и мокрый снег.
«С четверга и до конца текущей недели температура воздуха в Красноярске в дневное время составит +13…+18 градусов. Ночью будет от +3 до +10. Возможен небольшой дождь.
Не знаю, насколько это можно назвать бабьим летом, однако температурный фон будет выше нормы на 3-5 градусов».
Ульянов сообщил, что в ближайшее время в Красноярске ждать снега не стоит.