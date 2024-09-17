prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 08:04

Published 17 сентября, 08:04

Modified 17 сентября, 15:48

Updated 17 сентября, 15:48

Синоптик пообещал красноярцам бабье лето уже на этой неделе

Синоптик пообещал красноярцам бабье лето уже на этой неделе

17 сентября 2024, 08:04
Фото: prmira.ru
В Красноярске уже на этой неделе может наступить бабье лето. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.

Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов сказал «Проспекту Мира», что уже на этой неделе в Красноярске воздух прогреется до +18 градусов.

В среду, 18 сентября, в городе будет еще прохладно. Днем ожидается от +7 до +12 градусов и небольшой дождь. Ночью возможны заморозки до -3 и мокрый снег.

«С четверга и до конца текущей недели температура воздуха в Красноярске в дневное время составит +13…+18 градусов. Ночью будет от +3 до +10. Возможен небольшой дождь.
Не знаю, насколько это можно назвать бабьим летом, однако температурный фон будет выше нормы на 3-5 градусов».

Ульянов сообщил, что в ближайшее время в Красноярске ждать снега не стоит.

Читайте также:
Какая погода будет в Красноярске осенью 2024 года. Вот прогнозВ сентябре в Красноярском крае прошел снегопад. Это нормально? Отвечает синоптик
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Синоптик УГМС Дмитрий Ульянов#Осень#Бабье лето
Подпишитесь
Популярное