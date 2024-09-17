В Красноярске задолжавшую жителям муниципальную УК просят признать банкротом

Posted 16 сентября, 23:43
Published 16 сентября, 23:43
Modified 17 сентября, 01:29
Updated 17 сентября, 01:29
В апреле 2024 года стало известно о том, что МУК «Красноярская» задолжала 156 миллионов рублей перед кредиторами и жителями города.
На заседании комиссии горсовета администрация предложила провести корректировку бюджета и выделить для них 200 миллионов рублей, чтобы закрыть долги перед кредиторами и вернуть деньги горожан.
Депутат горсовета Семен Сендерский отмечал, что в МУК «Красноярская» также не хватает денег на ремонт подпорных стен. В итоге МУК «Красноярская» «задолжала жителям и кредиторам порядка 300 миллионов рублей», заявил Сендерский.
В сентябре в телеграм-канале губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в комментариях появилось сообщение, в котором сотрудники МУК «Красноярская» обратились к властям. Как утверждают работники компании, они второй месяц не получают заработную плату.
Кроме того, на портале «Федресурс» появилась информация о том, что два кредитора просят признать МУК «Красноярская» банкротом.
Так, компания ООО «Эра» утверждает, что муниципальная компания задолжала 3 миллиона 773 тысячи рублей за ремонт подпорной стены у детсада.
Второй заявление подало охранное агентство «Ратибор-В». Сообщается, что МУК «Красноярская» задолжала организации больше 10 миллионов рублей. Также агентство просит признать управляющую компанию банкротом.
«Проспект Мира» несколько раз пытался связаться с МУК «Красноярская» в пятницу, 13 сентября, а также в понедельник, 16 сентября. Однако на звонки никто не ответил.
В департаменте горхозяйства и транспорта корреспонденту «ПМ» заявили, что муниципальная управляющая компания не является банкротом. Компания продолжает работать и не намерена прекращать свою деятельность.
«Разработан антикризисный план, он поэтапно исполняется под контролем городских властей и депутатов. В настоящий момент МУК „Красноярская“ получила из бюджета города субсидию в размере 104 млн рублей. Часть этих средств уже направлена на антикризисные мероприятия, на расчет с поставщиками услуг (охрана, дворники, уборщики) и ресурсоснабжающими организациями».
Также в ведомстве рассказали, что сообщения на портале «Федресурс» являются юридической формальностью. Ее обязаны соблюдать кредиторы, которые работают с взысканием задолженностей.
Отметим, что в 2022 году уставной капитал МУК «Красноярская» составлял 116 миллионов 218 тысяч рублей, однако в октябре того же года его уменьшили на 100 миллионов рублей.
В департаменте горхозяйства и транспорта «Проспекту Мира» заявили, что несколько лет назад уставной капитал предприятия увеличили, так как компания хотела оказывать услуги по ремонту зданий и сооружений сторонним организациям.
«Так как план не было реализован, размер уставного капитала снова был уменьшен. Его размер никак не влияет на финансово-хозяйственную деятельность», — добавили в ведомстве.
«Проспект Мира» несколько раз пытался связаться с МУК «Красноярская» в пятницу, 13 сентября, а также в понедельник, 16 сентября. Однако на звонки никто не ответил.