В Красноярске окончательно приняли проект «глобального» КРТ

Posted 17 сентября, 09:31
Published 17 сентября, 09:31
Modified 17 сентября, 09:33
Updated 17 сентября, 09:33
Проект отправляли на доработку после бурного обсуждения в сети и публичных слушаний, где от жителей и предпринимателей поступило около 250 предложений и замечаний. Тогда заявлялось, что под КРТ отдадут пятую часть города — 7,7 тысячи гектаров.
По уточненным оценкам специалистов, заявляют в мэрии, реальная площадь участков, попадающих под «глобальное КРТ», составит 2,2 тысячи гектаров — это около 6% всей территории города.
«Застройщик может осваивать только ту площадку, которая находится у него в собственности: строить там жилье и социальные объекты или по дополнительному соглашению выполнять другие социальные обязательства. На соседние дома и объекты, если они не находятся в аварийном состоянии и не являются собственностью инвестора, данный механизм не распространяется», — заявил и. о. заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства Сергей Шикунов.
Ранее в администрации заявляли, что скандальный проект доработали и согласовали совместно с надзорными органами. В прокуратуре сказали, что к плану нет никаких замечаний. Проект планируют окончательно утвердить на сессии горсовета в сентябре.
В Красноярске заключено 8 договоров КРТ общей площадью свыше 60 гектаров. Первый социальный объект по ним сдадут не раньше 2027 года.