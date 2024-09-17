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Posted 17 сентября, 09:31

Published 17 сентября, 09:31

Modified 17 сентября, 09:33

Updated 17 сентября, 09:33

В Красноярске окончательно приняли проект «глобального» КРТ

В Красноярске окончательно приняли проект «глобального» КРТ

17 сентября 2024, 09:31
Фото: prmira.ru
В Красноярске на сессии горсовета депутаты утвердили проект, согласно которому часть Красноярска попадает под зону комплексного развития территории.

Проект отправляли на доработку после бурного обсуждения в сети и публичных слушаний, где от жителей и предпринимателей поступило около 250 предложений и замечаний. Тогда заявлялось, что под КРТ отдадут пятую часть города — 7,7 тысячи гектаров.

Фото: Мэрия Красноярска

По уточненным оценкам специалистов, заявляют в мэрии, реальная площадь участков, попадающих под «глобальное КРТ», составит 2,2 тысячи гектаров — это около 6% всей территории города.

«Застройщик может осваивать только ту площадку, которая находится у него в собственности: строить там жилье и социальные объекты или по дополнительному соглашению выполнять другие социальные обязательства. На соседние дома и объекты, если они не находятся в аварийном состоянии и не являются собственностью инвестора, данный механизм не распространяется», — заявил и. о. заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства Сергей Шикунов.

Ранее в администрации заявляли, что скандальный проект доработали и согласовали совместно с надзорными органами. В прокуратуре сказали, что к плану нет никаких замечаний. Проект планируют окончательно утвердить на сессии горсовета в сентябре.

В Красноярске заключено 8 договоров КРТ общей площадью свыше 60 гектаров. Первый социальный объект по ним сдадут не раньше 2027 года.

  • Ранее красноярский журналист и активист Андрей Мужщинский раскритиковал мэрию из-за проекта о масштабном КРТ. По его мнению, мэрия «сдает город с потрохами застройщикам».
  • Депутат Илья Зайцев предположил, что планы мэрии могут состоять в увеличении интенсивности жилой застройки.
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