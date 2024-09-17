В Красноярске окончательно приняли проект «глобального» КРТ

Проект отправляли на доработку после бурного обсуждения в сети и публичных слушаний, где от жителей и предпринимателей поступило около 250 предложений и замечаний. Тогда заявлялось, что под КРТ отдадут пятую часть города — 7,7 тысячи гектаров.