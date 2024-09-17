В Красноярске появилась доставка еды из авторских ресторанов

Posted 17 сентября, 08:02
Published 17 сентября, 08:02
Modified 17 сентября, 08:02
Updated 17 сентября, 08:02
На старте сервис объявил о сотрудничестве более чем с 15 заведениями, в числе которых Fresco, Fresco Asia, N’kei и 0,75 Please.
Сейчас доставка действует в Центральном, Покровском, Свердловском, Кировском, Октябрьском районах и микрорайоне Взлётка. Зоны доставки и список ресторанов-партнеров будут расширяться.
Помимо перечня заведений, особенность сервиса заключается в особой упаковке блюд: сначала блюда кладут в специальный термоконверт, а затем — в фирменный картонный бокс, чтобы блюда остались горячими и доехали до клиента в том виде, в котором их задумал шеф.
Сервис работает с опытными курьерами-партнерами: каждый из них доставил не меньше 100 заказов. Клиентам сервиса также доступна отдельная служба поддержки. Если возникнут вопросы, сервис сразу свяжется с курьером или заведением и решит вопрос как можно скорее.