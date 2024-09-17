В Красноярске врача скорой помощи арестовали по делу о смерти наркозависимых

Posted 17 сентября, 09:57
Published 17 сентября, 09:57
Modified 17 сентября, 09:59
Updated 17 сентября, 09:59
Ранее следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 стать 238 УК РФ). Сейчас идут судебные заседания по избранию меры пресечения.
По версии следствия, с 2023 года «черные» наркологи ставили пациентам капельницы с сильнодействующими и психотропными вещества, при этом не соблюдали правила оказания медицинской помощи, что повлекло наступление смерти трех пациентов, заявляют в СК.
Некоторые из лекарств нельзя найти в общем доступе. Чтобы их получить, подозреваемые могли подделывать справки и пользоваться служебным положением.
Среди погибших житель Березовского района, мужчина и женщина из Красноярска.