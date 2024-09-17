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Posted 17 сентября, 09:57

Published 17 сентября, 09:57

Modified 17 сентября, 09:59

Updated 17 сентября, 09:59

В Красноярске врача скорой помощи арестовали по делу о смерти наркозависимых

В Красноярске врача скорой помощи арестовали по делу о смерти наркозависимых

17 сентября 2024, 09:57
Фото: СК Красноярского края
Одного из девяти задержанных медработников, подозреваемых в смерти трех наркозависимых пациентов в Красноярском крае, арестовали на 2 месяца, это действующий врач скорой помощи. Об этом сообщили в СК.

Ранее следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 стать 238 УК РФ). Сейчас идут судебные заседания по избранию меры пресечения.

По версии следствия, с 2023 года «черные» наркологи ставили пациентам капельницы с сильнодействующими и психотропными вещества, при этом не соблюдали правила оказания медицинской помощи, что повлекло наступление смерти трех пациентов, заявляют в СК.

Некоторые из лекарств нельзя найти в общем доступе. Чтобы их получить, подозреваемые могли подделывать справки и пользоваться служебным положением.

Среди погибших житель Березовского района, мужчина и женщина из Красноярска.

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#Владислав Савончик#Происшествия#Уголовное дело
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