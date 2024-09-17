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Posted 17 сентября, 01:11

Published 17 сентября, 01:11

Modified 17 сентября, 15:41

Updated 17 сентября, 15:41

В Красноярске за 20 миллионов восстановят фасад «дома-убийцы» на Горького

В Красноярске за 20 миллионов восстановят фасад «дома-убийцы» на Горького

17 сентября 2024, 01:11
Фото: prmira.ru
В Красноярске выделили больше 20 миллионов рублей на ремонт фасада на Горького, 10. Фрагмент балкона именно этого здания летом упал на голову красноярской пенсионерки.

Все случилось вечером 15 июля. По версии следствия, 77-летняя женщина проходила мимо дома на Горького, 10 — в этот момент с балкона квартиры на четвертом этаже на неё упал каменный фрагмент облицовки балкона.

Пенсионерку доставили в больницу: ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и госпитализировали.

Внучка пострадавшей рассказывала, что пенсионерке пришлось удалить разрушенные части костей после вдавленного перелома черепа. 77-летняя женщина находилась в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. 2 августа пенсионерку выписали из больницы.

Тендер появился на портале госзакупок. Его разместил региональный фонд капремонта многоквартирных домов. Начальная цена контракта — 20 миллионов 798 тысяч рублей.

Судя по документам, подрядчик должен будет демонтировать водосточные трубы и разобрать облицовку, отремонтировать деревянные балконные ограждения, восстановить пилястры и штукатурку на карнизах, покрасить декоративные элементы и провести электромонтажные работы.

Победитель торгов должен будет выполнить работы в течение 60 календарных дней с момента подписания контракта.

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