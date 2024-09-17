В Красноярске за 20 миллионов восстановят фасад «дома-убийцы» на Горького

Posted 17 сентября, 01:11
Published 17 сентября, 01:11
Modified 17 сентября, 15:41
Updated 17 сентября, 15:41
Все случилось вечером 15 июля. По версии следствия, 77-летняя женщина проходила мимо дома на Горького, 10 — в этот момент с балкона квартиры на четвертом этаже на неё упал каменный фрагмент облицовки балкона.
Пенсионерку доставили в больницу: ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и госпитализировали.
Внучка пострадавшей рассказывала, что пенсионерке пришлось удалить разрушенные части костей после вдавленного перелома черепа. 77-летняя женщина находилась в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. 2 августа пенсионерку выписали из больницы.
Тендер появился на портале госзакупок. Его разместил региональный фонд капремонта многоквартирных домов. Начальная цена контракта — 20 миллионов 798 тысяч рублей.
Судя по документам, подрядчик должен будет демонтировать водосточные трубы и разобрать облицовку, отремонтировать деревянные балконные ограждения, восстановить пилястры и штукатурку на карнизах, покрасить декоративные элементы и провести электромонтажные работы.
Победитель торгов должен будет выполнить работы в течение 60 календарных дней с момента подписания контракта.