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Posted 18 сентября, 02:04

Published 18 сентября, 02:04

Modified 18 сентября, 05:49

Updated 18 сентября, 05:49

Из Красноярска снова запускают междугородний маршрут в село Агинское

Из Красноярска снова запускают автобусы в село Агинское. Сколько стоят билеты?

18 сентября 2024, 02:04
Фото: t.me/mintrans24krsk

Из Красноярска снова запускают междугородний маршрут в село Агинское

Из Красноярска снова запустят междугородние автобусы в село Агинское. Рейсы начнут осуществляться уже в сентябре.

Как рассказали в министерстве транспорта края, перевозки по маршруту №503 Красноярск — село Агинское стартуют с 22 сентября.

В Красноярске автобусы будут отправляться в 07:40 от междугороднего автовокзала, в селе Агинское — в 15:30 от местной автостанции.

На маршруте будет около 20 остановок:

  • автовокзал Восточный, село Вознесенка;
  • деревня Малая Кускунка;
  • село Тертеж;
  • деревня Марьевка;
  • станция Уярочка (село Ольгино);
  • село Новопятницкое;
  • село Рыбное;
  • деревня Двуречное;
  • деревня Переясловка (улица Советская);
  • деревня Снегиревка;
  • Саянский сворот;
  • поселок Саянский (улица Транспортная, 8);
  • Калиновский сворот;
  • деревня Благодатка;
  • село Унер (улица Трактовая, 2);
  • деревня Папиково;
  • деревня Вятка;
  • деревня Средняя Агинка;
  • село Агинское ОП «Балдара» (по требованию).

На официальном сайте автовокзала указано, что билеты на самый первый рейс стоят 979,2 рубля. Стоимость билетов на остальные рейсы составляет 800 рублей.

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