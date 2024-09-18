Из Красноярска снова запускают автобусы в село Агинское. Сколько стоят билеты?

Posted 18 сентября, 02:04
Published 18 сентября, 02:04
Modified 18 сентября, 05:49
Updated 18 сентября, 05:49
Как рассказали в министерстве транспорта края, перевозки по маршруту №503 Красноярск — село Агинское стартуют с 22 сентября.
В Красноярске автобусы будут отправляться в 07:40 от междугороднего автовокзала, в селе Агинское — в 15:30 от местной автостанции.
На маршруте будет около 20 остановок:
На официальном сайте автовокзала указано, что билеты на самый первый рейс стоят 979,2 рубля. Стоимость билетов на остальные рейсы составляет 800 рублей.